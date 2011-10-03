به گزارش خبرنگار مهر، علی کریم زاده ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از 22 پروژه عمرانی و فرهنگی شهر زاینده رود با بیان اینکه استفاده از آب تصفیه شده در محلات جنوب شهر زاینده رود از مهمترین دغدغه مردم شهر لنجان است، اظهار داشت: نبود شبکه فاضلاب شهری یکی دیگر از مشکلات شهر لنجان و زاینده رود است.

وی افزود: به زودی 21 طرح آبرسانی در این منطقه با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسد.

فرماندار لنجان تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در دهه فجر سال جاری مردم محلات جنوب شهر زاینده رود از نعمت آب تصفیه شده برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: برای اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهری لنجان به هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اعتبارات استانی جوابگوی آن نیست و باید در اعتبارات ملی دیده شود.

کریم زاده در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نصب و راه اندازی تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال صدا و سیمای شهر لنجان بیان داشت: برای تجهیز صدا و سیمای این شهرستان به سیستم دیجیتال دو میلیارد تومان هزینه شده و قابلیت ارتقا به 24 شبکه استانی را نیز دارد.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این سیستم، مردم شهرستان لنجان میتوانند 16 شبکه استانی را تماشا کنند.