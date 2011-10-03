به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته نخست پاییز امسال حدود 18 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 1 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب (7 درصد) افزایش یافته است.

حجم آب ورودی به سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون به 400 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 300 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

همچنین میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای مهرماه امسال تاکنون 700 میلیون مترمکعب گزارش شد، در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در زمان مشابه سال آبی 90 - 89 به میزان 500 میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر 38.1 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر است.