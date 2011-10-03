انشاءالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: منابع طبیعی بستری برای رونق کشاورزی، تولید چوب و گونه های گیاهی و جانوری و همچنین تکیه گاهی برای محور توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: ‌مراتع و منابع طبیعی سرمایه‌ای ملی هستند که زمینه را جهت ایجاد اشتغال و نشاط روحی عمومی مساعد می کنند و نیز باعث تثبیت خاک و شن‌های روان شده و پوششی برای حفاظت راه ها و تاسیسات فراهم می‌کنند.

انشاءالله کولانی تصریح کرد: با توجه به نقش جنگل و مرتع، و تأثیر آن بر زندگی انسان‌ها، توسعه و حفاظت از منابع طبیعی به عنوان وظیفه‌ای دینی و ملی محسوب می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به وضعیت منابع طبیعی شهرستان صحنه، ‌گفت: شهرستان صحنه با مساحت کل 182 هزار هکتار، با ارتفاع متوسط هزار و 200 متر از سطح دریا، بخشی از رشته کوه زاگرس را تشکیل می دهد که مساحت منابع ملی آن 134 هزار هکتار است و شامل دو بخش، هفت دهستان و 207 پلاک و رقبه است و نیز دارای سراب‌های زیبایی؛ همانند "سراب دربند" و "دربند گروس" و کوه‌های زیبایی همانند امروله و قسمتی از دالاخانی و رویشگاه و زیستگاه گونه های انواع مختلفی از گیاهان دارویی از جمله آویشن، بابونه، پنیرک، رازیانه،بارهنگ، ترشک، کنگر، موسیر، شاه تره، کیسه کشیش، گاو زبان، ختمی، کما، کتیرا است.

وی افزود: تولید سالانه علوفه شهرستان صحنه به طور متوسط 300 تا 350 کیلوگرم در هکتار است.

کولانی تصریح کرد: 4 هزار و سی خانوار روستایی از مراتع طبیعی شهرستان صحنه امرار معاش می کنند.

وی در ادامه با تشریح اقدامات صورت گرفته در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صحنه در سال گذشته، گفت: بستر سازی بیولوژیکی از طریق نهال کاری حوزه خدا بنده لو در سطح 300 هکتار، اجرای پروژه اصلاح و احیای مراتع از طریق کپه کاری، قرق، بدرپاشی، و کودپاشی، اجرای عملیات مکانیکی خشکه چین حوزه سد قشلاق، احداث دایک خاکی برای ذخیره نزولات حوزه سد قشلاق صحنه از جمله این اقدامات است.

کولانی افزود: ایجاد اسکله برای کنترل سیل و خشکه چین در حوزه امروله، کاشت نهال در هفته منابع طبیعی و اجرای طرحهای فضای سبز، اخذ اسناد منابع ملی، برگزاری کلاس های ترویجی در سطح روستاها، عضویت و پذیرش همیاران افتخاری در اطفاء حریق، ایجاد تفاهم نامه همکاری بین دهیاران و شوراهای اسلامی در جهت حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال موقت از طریق طرح های آبخیزداری و مرتع و جنگل کاری از دیگر اقدامات ما در این حوزه است.