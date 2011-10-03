به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین احمد شرفخانی در حاشیه بازدید از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان افزود: یک هزار امامزاده دیگر نیز در مناسبتهای خاص و فصول مختلف اقدام به راه اندازی این مرکز می کنند.

خانه های فرهنگ دیجیتال در برخی امامزاده های کشور راه اندازی شده است

وی با اشاره به استفاده از فناوریهای برتر در بقاع متبرکه افزود: در همین راستا خانه های فرهنگ دیجیتال نیز به صورت پایلوت در برخی از امامزاده های کشور راه اندازی شده است.

حجت الاسلام شرفخانی افزود: در حال حاضر در همدان 11 امامزاده از فناوریهای برتر نظیر بلوتوث و ارسال sms استفاده می کنند.

وی گفت: در همین راستا به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت زیرساختهای نرم افزاری امامزادگان بیش از پیش باید تقویت شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مراکز فرهنگی و قرآنی در 500 امامزاده راه انداری شده است که این رقم تا پایان امسال به دو هزار مرکز می رسد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه در خصوص تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسانه ها و مجموعه های فرهنگی در کشور به این موضوع توجه خاصی نکردند و در حال حاضر امور خیریه جایگزین وقف شده است.

میانگین تعداد وقف در کشور هزار و 49 مورد است

وی با بیان اینکه تنها عامل ارتباط انسان با دنیا بعد از مرگ وقف و امورات مربوط به آن است، افزود: قبل از سال 89 میانگین تعداد وقف در کشور 198 مورد بود که با فرهنگ سازی و در اولویت قرار دادن این فریضه الهی در سال گذشته این رقم به هزار و 49 مورد وقف جدید رسیده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشوردر ادامه عنوان کرد: در سال جاری مسابقه " وقف، چشمه همیشه جاری " در رشته های خوشنویسی و هنرهای ادبی در کنار کنگره علمی وقف با همکاری حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.

شرفخانی با بیان اینکه در راستای تبلیغ و ترویج معارف معصومین کنگره های علمی متنوع و مختلف در کشور برگزار می شود، تأکید کرد: کنگره علمی ائمه معصومین در استانها به طور جداگانه و به شکل جشنواره برگزار خواهد شد.

80 بقعه متبرکه مراکز قرآنی و فرهنگی در همدان راه اندازی می شود

وی با اشاره به وضعیت مراکز فرهنگی و قرآنی استان همدان گفت: تا پایان امسال در 80 بقعه متبرکه مراکز قرآنی و فرهنگی در استان همدان راه اندازی میشود که در حال حاضر 20 بقعه آماده راه اندازی است.

شرفخانی در خصوص منابع فرهنگی سازمان اوقاف نیز گفت: 20 درصد از درآمد بقاع متبرکه و همچنین بخشی از درآمد موقوفات صرف امور فرهنگی در این سازمان می شود.

وی تاکید کرد: حضور چشمگیر مردم در امامزاده ها بستر کار فرهنگی را در سراسر کشور فراهم کرده است و باید از این ظرفیت در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی استفاه کرد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر فعالیتهای صورت گرفته در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: مراسم ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم امسال در یک هزار و 59 امامزاده و بقعه کشور برگزار شد و 97 جلسه تفسیر نیز با حضور استادان عالی تفسیر کشور به اجرا در آمد.

وی اضافه کرد: برگزاری 245 جلسه تفسیر سطح یک، 572 جلسه تفسیر سطح دو، اعزام دو هزار و 697 مبلغ به سراسر کشور، استقرار 713 روحانی ثابت در امامزاده ها، برگزاری 233 محفل قرآنی با حضور استادان مصری، برپایی 287 محفل قرآنی با حضور قاریان بین المللی و برگزاری 736 محفل قرآنی با حضور قاریان استانی و شهرستانی از دیگر برنامه های اجرا شده در ماه رمضان است.