به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" ، وي افزود : گفت وگو از تكبر و خود پسندي جلوگيري ميكند و آينده اي پربركت براي بشريت به ارمغان ميآورد.
وي ادامه داد: اسلام به همكاري و گفت وگو با مخالفين سفارش كرده است. هدف اصلي از گفت وگو و همكاري سعادت بشر است.
مفتي اريتره با اشاره به مدنيالطبع بودن انسان گفت : مدنيالطبع بودن انسان سبب گشته است اديان آسماني و به ويژه اسلام بر دعوت به خوبي و نيكي سفارش كنند و از بدي و پليدي بازدارند.
وي افزود: اسلام بر شناخت جامعه و ديگر ملتها و همكاري با آنها تأكيد ميكند و اگر جامعهاي چنين رفتار نكند پايدار نخواهد ماند. خداوند مردم را گروه گروه آفريد تا نسبت به يكديگر شناخت پيدا كنند و براي سعادت خود گام بردارند.
امين عثمان آمين با اشاره به گفت وگو با ديگران گفت : با گفت وگو تاريكيها روشن ميشود و در آن هنگام مسلمان با رفتار خود ديگران را هدايت خواهد كرد.
وي افزود: هدايت با زور و كشتار سنخيتي ندارد و مردم را به دين بدبين ميكند و عاملان چنين اقداماتي اسلام را وسيله قرار دادهاند.
وي ادامه داد: اسلام براي آرامش و عدالت آمده است.
مفتي اريتره در پايان دعوت به هدايت را از راه منطق و سخن نيكو دانست و اجبار ديگران براي پذيرش حق را بيهوده دانست.
مفتي اريتره :
دعوت به دين با زور و كشتار سنخيتي ندارد // اسلام براي آرامش و عدالت آمده است
شيخ امين عثمان آمين، مفتي اريتره گفت: گفتوگوي مسلمانان و غير مسلمانان سبب تصحيح و روشن شدن مفاهيم اسلامي ميشود.
به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" ، وي افزود : گفت وگو از تكبر و خود پسندي جلوگيري ميكند و آينده اي پربركت براي بشريت به ارمغان ميآورد.
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