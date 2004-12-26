دعوت به دين با زور و كشتار سنخيتي ندارد // اسلام براي آرامش و عدالت آمده است

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" ، وي افزود ‌: گفت‌ وگو از تكبر و خود پسندي جلوگيري مي‌كند و آينده ‌اي پر‌بركت براي بشريت به ارمغان مي‌آورد.



وي ادامه داد‌: اسلام به همكاري و گفت ‌وگو با مخالفين سفارش كرده است‌. هدف اصلي از گفت‌ وگو و همكاري سعادت بشر است.



مفتي اريتره با اشاره به مدني‌الطبع بودن انسان گفت ‌: مدني‌الطبع بودن انسان سبب گشته است اديان آسماني و به ويژه اسلام بر دعوت به خوبي و نيكي سفارش كنند و از بدي و پليدي باز‌دارند.



وي افزود‌: اسلام بر شناخت جامعه و ديگر ملت‌ها و همكاري با آنها تأكيد مي‌كند و اگر جامعه‌اي چنين رفتار نكند پايدار نخواهد ماند‌. خداوند مردم را گروه گروه آفريد تا نسبت به يكديگر شناخت پيدا كنند و براي سعادت خود گام بر‌دارند.



امين عثمان آمين با اشاره به گفت ‌وگو با ديگران گفت ‌: با گفت ‌وگو تاريكي‌ها روشن مي‌شود و در آن هنگام مسلمان با رفتار خود ديگران را هدايت خواهد كرد.



وي افزود‌: هدايت با زور و كشتار سنخيتي ندارد و مردم را به دين بد‌بين مي‌كند و عاملان چنين اقداماتي اسلام را وسيله قرار داده‌‌اند.



وي ادامه داد‌: اسلام براي آرامش و عدالت آمده است.



مفتي اريتره در پايان دعوت به هدايت را از راه منطق و سخن نيكو دانست و اجبار ديگران براي پذيرش حق را بيهوده دانست.