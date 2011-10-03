به گزارش خبرنگار مهر، حسین شادکام صبح دوشنبه در این مراسم که با حضور مسئولین شهری در مدرسه دخترانه سید رضی بلوار توس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طرح "کرامت مهر" به منظور اهدای بسته های ارمغان سلامتی به دانش آموزان ابتدایی مدارس محروم برای دومین سال برگزار می شود.

وی اظهار داشت: زیر بنای سلامتی از دوره نوجوانی و کودکی چیده می شود بنابراین برای تحقق شهری سالم و فرزندانی سالم باید بحث بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات مشترک آموزش و پرورش، شهرداری و بهداشت و درمان در مدارس می تواند به ثمر برسد و ما شاهد نتایج دراز مدت آن در شهر مشهد خواهیم بود.

فرماندار مشهد نیز اذعان داشت: شهرداری ها ورود خوبی در عرصه های اجتماعی داشته اند و در کنار مسائل عمرانی شهر توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته است که در آینده شاهد این تلاش ها خواهیم بود.

حسن موحدیان تصریح کرد: آنچه می تواند شهر را زیباتر از گذشته نگاه دارد مشارکت و همکاری همه جانبه شهروندان و مسئولین است و دانش آموزان نیز به عنوان آینده سازان جامعه باید مشارکت بیشتری در برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر داشته باشند.

رمضانی رئیس آموزش و پرورش منطقه تبادکان مشهد نیز گفت: منطقه تبادکان افتخار میزبانی 92 هزار و 700 دانش آموز را به عنوان بزرگترین منطقه آموزشی کشور دارد که از این تعداد 8 هزار و 400 دانش آموز امسال بهار تعلیم و تربیت را جشن گرفتند.

وی تصریح کرد: طرح "کرامت مهر" با منظور نهادینه سازی بهداشت و سلامت در مدارس، سالم سازی و توجه به جنبه های آموزشی و فرهنگ سازی بهداشت در مدارس برای دومین سال برگزار می شود.

رمضانی بیان کرد: مدارس به عنوان پایگاه های آموزشی باید در حوزه بهداشت و سلامت نیز الگویی برای دیگر نهادها باشند بنابراین باید آموزش ها را به صورت فراگیر در مدارس نهادینه کنیم.

شایان ذکر است، طرح کرامت مهر به صورت نمادین رونمایی شد و این طرح توسط شهرداران مناطق در مدارس محروم اجرا خواهد شد و طی آن هفت هزار کیف، بسته های ارمغان سلامت شامل لوازم بهداشتی، کوله پشتی وسایل کمک آموزشی در حوزه سلامت و بهداشت به دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق محروم اهدا شد.