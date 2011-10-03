عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش ظرفیت اتوبان همت، عملیاتی شدن کمربندیهای شمالی و جنوبی تا پایان سال جاری، اجرای کمربندی نجم آباد به اشتهارد و اصلاح و بازسازی جاده قدیم نظرآباد و جاده کیانمهر به ماهدشت از طرحهای در دست اقدام است.

وی افزود: با توجه به اجرای پروژه ادامه اتوبان شهید همت تا کرج و افزایش ورود خودروها به معابر، این کلانشهر مشکلات جدی تری در بحث ترافیک پیدا می کند.

استاندار البرز به اجرای طرح های زیر ساختی برای توسعه معابر ورودی و خروجی استان تاکید کرد.

فرهادی با اشاره به اجرای طرحهای زیرساختی برای توسعه معابر ورودی و خروجی این استان، تاکید کرد: حل مشکلات ترافیکی استان حداقل سه سال و کرج حداقل دو سال زمان می برد.

استاندار البرز گفت: گره های ترافیکی زیادی در کرج است که اقدامات شهرداری در اصلاح معابر قابل توجه است.



