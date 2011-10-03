به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز دوشنبه در همایش روز جهانی اسکان بشر با موضوع شهرها و تغییرات آب و هوا با بیان اینکه نخستین دوشنبه اکتبر هرسال به عنوان روز جهانی اسکان بشر نامیده شده است، گفت: در هر کشوری که درآمد و توسعه یافتگی وجود دارد، توانسته اند تا حدودی مشکل مسکن را حل کنند اما در کشورهای درحال توسعه مانند ایران هنوز تامین مسکن حل نشده است.

وی درباره طرح مسکن مهر و تاثیر آن بر کشور، بیان کرد: مسکن مهر علاوه بر اینکه بر حاشیه نشینی اطراف شهرها تاثیرگذار بود بر تخلفات کیفی ساختمان سازی هم غلبه کرد، زیرا قیمت مقطوع ساخت باعث شده است که تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کنترل زمین خواری با اجرای طرح مسکن مهر، افزود: زمین خواری با مبارزات دولت کاهش یافته است اما هنوز کافی نیست، زیرا به اعتقاد بنده بزرگترین رانت در کشور مربوط به زمین خواری است.

نیکزاد درپاسخ به اظهار نظر منتقدین پروژه مسکن مهر، گفت: اگر کسی در مناطق 22 گانه تهران زمین دارد ما اعلام آمادگی می کنیم که در آن مناطق مسکن مهر بسازیم اما سیاست ما این است که از بارگذاری جمعیتی در تهران کاسته شود.

وی افزود: می گویند چرا مسکن مهر را در شهرهای جدید می سازید در صورتی که مکانیابی این شهرها درزمان این دولت انجام نشده است و ما فقط در حال تکمیل شهرهای جدید هستیم.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه مسکن مهر بازگشت به گفتمان امام خمینی (ره) و واگذاری زمین رایگان است، اظهار داشت: در حساب 100 بنیاد مسکن تاکید شده است که باید زمین رایگان برای ساخت مسکن در اختیار اقشار کم درآمد قرار داد که بنیاد مستضعفان می تواند این کار را انجام دهد.

نیکزاد با انتقاد از کارشناسانی که اعلام می کنند مسکن مهر اصولی نیست، بیان کرد: وقتی ساخت و سازی در کشور از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت می شود مورد تایید است اما مسکن مهر که با نظارت چندین نهاد و سازمان نظام مهندسی ساخت می شود، مورد تایید کارشناسان نیست.

وی با اشاره به عزم راسخ دولت برای تامین زیر ساختهای مسکن مهر، افزود: هنوز به بخشی ازمسکن مهر آب و برق نرسیده اما باید اعلام کنم که تا تامین زیرساختها هیچ یک از مسکن‌های مهر افتتاح نمی شود.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در ابتدای طرح قیمت مقطوع برای ساخت مسکن مهر برخی ها به آن خندیدند، گفت: اما امسال می بینیم که با وجود تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بازهم قیمت همان 300 هزار تومان است و این قیمت برای سال آینده هم تغییری نمی کند.

نیکزاد این موضوع را اقدامی شجاعانه دانست و گفت: زمانی انبوه سازان اعلام کردند که قیمت آجر افزایش یافته است و نمی‌توان با این قیمت ساخت و ساز کرد، بنده هم گفتم آجر را حذف کنید و الان ساختمان‌هایی بدون آجر در کشور ساخته می‌شوند، زیرا معتقدم مهندسان می توانند کوه را از سوراخ سوزن عبور دهند اما باید برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد. امیدوارم در وزارت راه هم بتوان قیمت مقطوع با کیفیت مشخص را پیاده کرد.

وی با بیان اینکه تا سال 89، 18 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت، بیان کرد: نیاز کشور در آن سال یک میلیون و 250 هزار واحد مسکونی بود و برنامه ما این است که تا پایان سال 92 کمبود مسکن در کشور برطرف شود و در واقع مدیریت کشور بعد از سال 93 بسیار آسان است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر تسهیلات به ما ارایه شود ساخت 2 میلیون واحد مسکونی در سال هم امکان پذیر است در حالی که در گذشته ساخت 20 هزار واحد در سال برنامه وزارت مسکن بود.

نیکزاد بابیان اینکه در سال گذشته 13 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده که در تاریخ کشور بی‌سابقه است، گفت: عمده این تسهیلات از سوی بانک مسکن ارایه شده است و تنها 10 درصد را بانک های دیگر پرداخت کردند.

وی بابیان اینکه انبوه سازان با ساخت مسکن مهر به خودباوری رسیدند، اظهار داشت: در 6 ماهه ابتدای سال 91 مسکن مهر را به اتمام می رسانیم و پروژه سال 91 و 92 در موعد مقرر به اتمام می رسد.