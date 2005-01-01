خودگرداني بيمارستانها يعني پول نداري ، بمير

با وجود اينكه از نظر مسوولان، تا كنون قانوني در خصوص اجراي اين طرح در بيمارستان ها وجود نداشته است اما الزام اجراي اين طرح سبب ايجاد مشكلات زيادي براي مردم شده است چرا كه مسوولان بيمارستان از مردم در هنگام مراجعه به بيمارستان ها پيش از انجام هر كاري از بيماران مي خواهند كه ابتدا هزينه را پرداخت كنند حتي بر اساس آن بيماران زيادي به علت عدم توانايي در پرداخت هزينه در قبال دريافت خدمات بهداشتي و درماني، بايد در بيمارستان ها باقي بمانند چرا كه اجازه ترخيص به آنها داده نمي شود.

در حالي كه در اغلب كشورها مردم جامعه فقط 20 درصد هزينه هاي مربوط به درمان خود را مي پردازند و بقيه هزينه ها را دولت مي پردازند در كشور ما بار سنگين بيش از 60 درصد اين هزينه ها بر دوش مردم است.

طرح خودگرداني در حالي اجرا مي شود كه مسوولان كشور از وجود 11ميليون نفر زير خط فقر و 10 ميليون نفر كم درآمد در كشور خبر مي دهند و گفته مي شود كه بيش از 3 ميليون فقير مطلق كه حتي براي تامين نيازهاي اوليه زندگي خود هم با مشكل مواجه هستند در كشور وجود دارد، حال بايد گفت افرادي كه حتي براي تامين تغذيه روزانه خود دچار مشكل هستند چگونه مي توانند از عهده پرداخت هزينه هاي سرسام آور بيمارستان ها برآيند.

با توجه به اينكه اقشار آسيب پذير و محروم جامعه از امكانات اقتصادي كمتري برخودار هستند بنابراين معمولا به دليل سوء تغذيه و نداشتن امكانات بهداشتي بيشتر به بيماري دچار مي شوند و اين موجب مي شود كه نسبت به افرادي كه در موقعيت اقتصادي خوبي قرار دارند تعداد دفعات مراجعه و ميزان بستري در بيمارستان ها بيشتر باشد.

اگر سري به بيمارستان هاي دولتي تهران بزنيم مشاهده مي كنيم كه اغلب بيماران مراجعه كننده به اين بيمارستان از شهرستان هاي دور افتاده و محروم كشور به اميد درمان بيماران خود و دادن هزينه كمتر، به اين بيمارستانها آمده اند، غافل از اينكه علاوه بر پرداخت هزينه هاي سنگين رفت و آمد بايد هزينه هاي سرسام آور درمان را نيز پرداخت كنند.

خودگرداني بيمارستان ها فقط با بيمه همگاني قابل اجراست

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه طرح خودگرداني در صورتي مي توانست مناسب و مطلوب واقع شود كه همزمان با اجراي آن، طرح بيمه همگاني هم براي اقشار آسيب پذير، روستائيان و ديگر مردم جامعه به صورت كامل اجرا مي شد، مي گويد: متاسفانه طرح بيمه همگاني براي مردم را اجرا نكرده اما پول گرفتن از مردم را خوب اجرا كردند.

دكتر علي شهرياري مي افزايد: طرح خودگرداني بيمارستان ها مشكلات زيادي را به وجود آورده است اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اداره قوانين مجلس صحبت كرده اند تا تمام آئين نامه ها و قوانيني كه در اين خصوص در مجلس به تصويب رسيده را جمع آوري كرده تا در صورت وجود مصوبه آن در مجلس، آن را به طور حتم لغو كنند.

وي ادامه داد: در صورت وجود مصوبه در خصوص طرح خودگرداني بيمارستان ها ضمن لغو آن، اعضاي كميسيون مجلس قانون ديگري تصويب خواهند كرد چرا كه همه نمايندگان مجلس نسبت به اجراي اين طرح، به علت ايجاد مشكلات زياد براي مردم جامعه حساسيت شديدي پيدا كرده اند و با آن اجراي آن مخالف هستند.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت : اگر درباره خودگرداني بيمارستان ها، مجلس قانوني تصويب كرده باشد، اين قانون در مجلس هفتم لغو خواهد شد و يا اگر اين مشكل از سوي دولت ايجاد شده باشد اعضاي كيمسيون مجلس، دولت را موظف به لغو آن خواهند كرد.

اغلب مردم به علت عدم بيمه بايد هزينه سنگيني براي درمان خود بپردازند

وي با بيان اينكه هم اكنون اعضاي كميسيون با بيان اينكه مجلس به طور جدي پيگير طرح خودگرداني بيمارستان ها هستند تا در بودجه سال 1384 اين مشكل حل شده باشد، تصريح كرد: طرح خودگرداني بيمارستان ها قرار بود زماني اجرا شود كه همزمان با آن بيمه همگاني در كشور ايجاد شود اما متاسفانه با وجود عدم ايجاد بيمه همگاني در كشور، به علت حذف بخشي ا زبودجه بيمارستان ها، طرح خودگراني در بيمارستان اجرا شد.

دكتر شهرياري گفت: هم اكنون به علت اجراي اين طرح در بيمارستان ها، بيماران جامعه بايد براي بستري شدن و يا درمان در بيمارستان هاي دولتي نيز بايد پول زيادي بپردازند چرا كه بسياري از مردم جامعه بويژه حاشيه نشينان شهرها بيمه نيستند بنابراين اگر به بيمارستان هاي دولتي هم مراجعه كنند بايد هزينه سنگيني را پرداخت كنند.

افزون بر وجود مشكلات فراوان براي بيماران ، طرح خودگرداني حتي به سود مسوولان بيمارستان ها نيز نبوده چرا كه باعث تعطيلي تعدادي از بيمارستان ها نيز شده است چون نتوانسته اند هزينه امكانات لازم نظير تجهيزات پزشكي و حقوق پرسنل بيمارستان را تامين كنند بنابراين عليرغم خواسته خود مجبور به تعطيلي بيمارستان شده اند.

از آنجا كه وجود هر بيمارستان در مناطق مختلف شهرستان هاي كشور به منظور ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي بوده است بنابراين تعطيلي آن موجب به درد سر افتادن تعداد زيادي از مردم جامعه كه در آن منطقه خاص قرار دارد مي شود و مي تواند سلامت جسمي آنها را حتي با خطر مرگ روبرو سازد.

تعطيلي بيمارستان ها به علت عدم اداره و تامين درآمدهاي بيمارستاني سبب بيكار شدن عده زيادي از افراد جوان تحصيلكرده جامعه كه در اين بيمارستانها شاغل بوده اند، مي شود و اين در شرايطي اتفاق مي افتد كه بارها از سوي مسوولان بيان شده كه در حال حاضر تعداد بسياري از جوانان كشور بيكار هستند بنابراين پديد آمدن اين اتفاقات معضل را دوچندان مي كند.