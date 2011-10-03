یک سوم اراضی زیر کشت خربزه تربت جام وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کلالی سجاوند ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اراضی مذکور جزء موقوفه سید کلالی سجاوندی است که در اختیار کشاورزان قرارگرفته است.

وی اظهار داشت: هم چنین یک سوم از اراضی کشاورزی تربت جام اصلاحات اراضی شده و اسناد آن به نام کشاورزان و خربزه کاران صادر شده است.

کلالی سجاوند با اشاره به اینکه کشاورزان مالکان اصلی زمین هستند، گفت: اسناد کشاورزان در تربت جام قدمت چهارصد ساله دارند.

وی افزود: هم اینک املاکی که در اختیار کشاورزان تربت جام است طبق کتاب شجره طیبه ای که اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود متعلق به موقوفه اولادی است.

تولیت موقوفه کلالی سجاوند گفت: هم اینک کشاورزان تربت جام برخی از املاکی که در اختیار دارند صاحب زمین نیستند بلکه امانتدار اولاد خودشان هستند.

وی تصریح کرد: در صورتی که کشاورزان تربت جام بخواهند اراضی وقفی را به غیر از اولاد خود منتقل کنند باید 40 درصد مبلغ مورد معامله را به هیات امنای موقوفه به عنوان حق تقدیمی پرداخت کنند.

کلالی سجاوند گفت: آمادگی دارد در هر منطقه ای اشخاصی حقیقی یا حقوقی وجوهاتی را به عناوین اجاره و حق تقدیمی از کشاورزان اخذ کنند و در حق آنان احجاف می کنند حضور یافته و از حق و حقوق کشاورزان دفاع کند.

وی افزود: متاسفانه دیده می شود که عده ای بدون آگاهی، خود را وابستگان متولیان موقوفه کلالی معرفی کرده و به کشاورزان تربت جام احجاف می کنند.