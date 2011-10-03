سیدمحمدرضا سیدالنگی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگاه آموزشی " ممیزی املاک و نوسازی " در شهرهای بالای 70 هزار نفر جمعیت برگزار می شود.

وی گفت: این دوره آموزشی با حضور 150 نفر از شهرهای دارای بالای هفتادهزار نفر جمعیت کشور برگزار می شود و شرکت کنندگان طی هشت ساعت آموزش در جریان آخرین تغییرات در بخش ممیزی املاک قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: تعداد 30 نفر از شهرداری های استان در این دوره شرکت می کنند که هزینه آن از اعتبارات آموزش شهرداریهای استان تأمین خواهد شد.

سید النگی، هدف از برگزاری این دوره را یکسان سازی عملکرد شهرداریها و همگام بودن با آخرین قوانین و مقررات مصوب در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: شناخت استانها و شهرداریهای کل کشور نسبت به یکدیگر و تبادل تجربیات و روشها و متدهای کاری از دیگر اهداف این دوره است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری در پایان، گرفتن طرح های بهینه برای ارتقای سطح شهری و توزیع عادلانه کاربری های شهر را از مهمترین دستاوردهای اطلاعات ممیزی برای شهرداران برشمرد.



این کارگاه در روزهای سیزدهم و چهاردهم مهرماه در گرگان برگزار می شود.