به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن کامیابی مسک پیش از ظهر دوشنبه در جمع بافندگان فرش استان اظهار داشت: تعداد بافندگان فرش استان هم اکنون 50 هزار نفر بوده که 70 درصد در روستاها هستند.

وی درخش، آسیابان، مسک، خسروآباد، فورخاص، رجنوک، افکشت، حصار سنگی، مود و چاج را مهم‌ ترین مناطق بافت فرش استان عنوان کرد و بیان داشت: نقوش قدیمی منطقه شامل هراتی، انواع لچک ترنج‌ ها، شاه عباسی، بوته، نقوش محرمات، گل فرنگ، شعله سعدی، انواع کف ساده‌ها، گلدانی، قالب خشتی، جنگلی، شکارگاه، کله اسبی، کله مرغی، خوشه انگوری، پر طاووسی و انواع واگیره ‌ها است.

کامیابی مسک اضافه کرد: نقوش قالیچه‌های زمینی عشایر نیز شامل چنار مرغی، تفنگی، ابری، طاووسی، کاشان، پلنگی، گوزنی، کشمیری و انواع سجاده ‌ای است.

به گفته وی هم اکنون نقوش رایج در منطقه 60 درصد نقوش اصیل ریزه ‌ماهی، افشان و لچک ترنج در رنگ بندی‌ های متنوع، 20 درصد خشتی و 20 درصد باقی مانده ‌شامل نقوش طرح نائین، طرح تبریز، گبه فارس، قالیچه‌ های اصیل عشایری است.

وی از پیگیری گمرک فرش استان در صورت اجرا شدن چهار طرح زیرساختی ارائه شده خبر داد و گفت: همچنین طرح‌ های نمایشگاه دائمی فرش، ایجاد آموزشگاه جامع حرفه‌ های فرش دستباف، فروش اینترنتی سفارش پذیر فرش و فروشگاه مواد اولیه مرغوب در کمیته فرش استان و راه ‌اندازی کارگروه تخصصی برای رونق فرش استان به تصویب رسید ، اماهنوز به دلیل اختصاص نیافتن اعتبار برای این طرح‌ ها در استان اجرایی نشده است.

کامیابی مسک تاکید کرد: در صورت اجرای چهار طرح تصویبی و قطع کردن دست واسطه‌ ها، انجام صادرات مستقیم فرش از استان و آموزش و تامین مواد اولیه مرغوب امید است درآمد بافندگان فرش استان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه فرش خراسان جنوبی در پایان با اشاره به ویژگی قالی‌های استان، یادآور شد: استفاده از گره فارسی و شیوه پودکشی سه چین با یک پود نازک و چله کشی فارسی روی دارهای گردان آهنی و با کوشه پیچ یا شیرازه متصل که هنگام بافت انجام می ‌شود، از مهمترین ویژگی های فرش استان است.