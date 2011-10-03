به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار حفر تونل خط 6 مترو با دستگاه حفار اتوماتیک (TBM) با بیان اینکه خط 6 مترو تهران و همچنین خط 3 با اولویت مناطق جنوبی آغاز و ساخته شده است، افزود: می توانستیم این خطوط را از مرکز شهر آغاز کنیم اما در راستای کاهش فاصله شمال و جنوب و خدمات رسانی به شهروندان و مناطق جنوبی، اولویت توسعه این خطوط را جنوب شهر قرار دادیم که این خود به نوعی توجه به کسانی است که همه ما خود را مدیون آن ها می دانیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که پیشرفت باید توام با عدالت و کرامت باشد، خطاب به شهروندان جنوب شهر گفت: ما تلاش می کنیم تا حفظ کرامت انسانها در همه کارهایمان مورد توجه ویژه قرار گیرد و اعتقاد داریم اگر ذره ای کم بگذاریم مدیون شما و شهدا خواهیم بود. در قیامت در حالی می توانیم به چشمان شهدا نگاه کنیم که در دنیا به مردم خدمت صادقانه کرده باشیم.

قالیباف با اشاره به ادامه مسیر بزرگراه امام علی (ع) تا جنوب شهر گفت: احداث این بزرگراه 20 سال است که مورد بحث و پیگیری است و با وجود آنکه در مسیر آن واحدهای مسکونی زیادی وجود دارد تلاش داریم که با دعای خیر شما و با اولویت مناطق جنوبی این بزرگراه را نیز تکمیل کنیم که در این راستا ابتدا توسعه این بزرگراه از سمت دماوند به پیروزی و سمت جنوب شهر در اولویت است و پس از آن از دماوند تا مسیر احداث شده و در حال بهره برداری این بزرگراه ادامه می یابد.

شهردار تهران تصریح کرد: در تلاش هستیم که تا 20 ماه آینده با تکمیل این بزرگراه بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که شهروندان از دارآباد تا حرم مطهر امام (ره) را به راحتی و بدون توقف در پشت چراغ قرمز طی کنند.

وی افزود: همچنین تا پایان امسال بزرگراه امام علی (ع) از خیابان پیروزی تا میدان شهید محلاتی تکمیل و آماده بهره برداری می شود و پس از آن توسعه این بزرگراه از شهید محلاتی تا تقاطع آزادگان را به بهره برداری می رسانیم .

قالیباف به ادامه مسیر اتوبان شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: تکمیل این اتوبان نیز در تسهیل ترافیک منطقه و به ویژه 20 متری افسریه تاثیر گذار خواهد بود .

شهردار تهران همچنین در مورد دستگاه حفار اتوماتیک که صبح امروز عملیات احداث و توسعه خط 6 متروی تهران را آغاز کرده است، ادامه داد: این دستگاه حفار اتوماتیک چهارمین دستگاه TBM است که در مترو به کارگیری شده این در حالی است که در هیچ جای دیگر کشور این دستگاهها مشغول به کار نیستند.

قالیباف با بیان اینکه روزی در تهران توان ساخت مترو در سال تنها 5/2 کیلومتر بوده است، افزود: امروز این ظرفیت در تهران وجود دارد و ما متعهد می شویم که اگر اعتبارات لازم در اختیارمان قرار گیرد سالانه 50 کیلومتر تونل را حفر و آماده ریل گذاری کنیم و حداقل 30 کیلومتر مترو را به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: ساخت تونل تجربه ، کار و تدبیر می خواهد که خوشبختانه ما به این توانایی رسیده ایم در حالی که ما نه توان ساخت 50 کیلومتر مونوریل را داریم و نه ساخت اتوبان اما این توان در بخش مترو وجود دارد.

شهردار تهران افزود: هر دستگاه حفار اتوماتیک می تواند روزانه 15 تا 20 متر حفر کند و به عبارتی با دستگاههای TBM موجود می توانیم در تهران روزی 80 متر تونل حفاری کنیم که این یک فرصت و سرمایه برای کشور است که باید به آن توجه شود و از آن استفاده کنیم .

وی افزود: با توسعه مترو قادر خواهیم بود هم معضل ترافیک و هم آلودگی هوا را برطرف کنیم و بقیه حرفها هم تنها حرف هستند.

قالیباف با بیان اینکه مردم می خواهند از یک نقطه به یک نقطه دیگر سفر کنند و مترو می تواند سریعترین و کم هزینه ترین سفرها را محقق کند، گفت: شاید زمانی این تصمیم گرفته شود که در بخشی از شهر هیچ وسیله شخصی تردد نکند اما این کار زمانی امکان پذیر است که مترو و شبکه حمل و نقل عمومی گسترده ای داشته باشیم.