16 مرکز توزیع مرغ زنده در اشنویه پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بوداغی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی پیشگیری از آنفولانزای مرغی، افزود: این اداره به منظور کنترل بیماریهای مرغی و حفظ سلامت مردم 16 مرکز توزیع مرغ زنده در شهر را با تشکیل 31 پرونده پلمپ و به مقامات قضایی معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ موردی از بیماری آنفولانزای مرغی در شهرستان اشنویه مشاهده نشده، بیان داشت: اداره دامپزشکی برای پیشگیری از بروز این بیماری بصورت مستمر و دقیق بر مرغداریها نظارت می کند.

رئیس شبکه دامپزشکی اشنویه اظهار داشت: طی سالجاری 132 هزار راس دام علیه بیماری های شاربن و آبله، قانقاریا و آگالاکی واکسینه شده و پنج هزار و 400 متر مربع جایگاه دامی سم پاشی و ضد عفونی شده است.

بوداغی عنوان کرد: پنج حمام ضد کنه در این شهرستان ایجاد شده که دامداران اشنویه هنگام بازگشت از ییلاق دامهای خود را در این مکانها شستشو می دهند.

شبکه دامپزشکی آذربایجان غربی در راستای جلوگیری از بروز و شیوع انواع بیماریها در بین جمعیت دام و بویژه بیماریهای مشترک بین انسان و دام به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی اقدام به ایجاد تونلهای ضد عفونی در مرزها، واکسیناسیون مرتب دوره ای دامها و بازرسی از تالابها و روستاها می کند.

آنفولانزای مرغی نوعی بیماری عفونی از طیور است که نخستین بار بیش از 100 هزار سال پیش در ایتالیا شناسایی شد امروزه در سراسر جهان مشاهده شده است.

15 گونه مختلف از ویروس آنفولانزا مربوط به طیور تا کنون شناخته شده است اما در حال حاضر شایعترین نوع آنها ویروس آنفولانزای A است.

پرندگان آبی مهاجر مخصوصا اردک‌های وحشی منابع طبیعی ویروس‌های آنفولانزای مرغی هستند و این پرندگان همچنین بیشترین مقاومت را در برابر این عفونت داشته و پرندگان خانگی از جمله مرغ خانگی و بوقلمون به ویژه مستعد اپیدمی سریع این آنفولانزای کشنده هستند.

علایم این بیماری در انسان شبیه به سایر انواع آنفولانزاست که عبارت از تب، سرفه، گلودرد، درد عضلانی، ورم ملتحمه و در حالت‌های شدید آن مشکلات شدید تنفسی و ذات‌الریه است که می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود.