به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: لازم است نسبت به معرفی تیم خود تا تاریخ 17 مهرماه سال جاری به دفتر هیئت یا از طریق نمابر 4475353 اقدام شود.

تیمهایی که تا تاریخ ذکر شده نسبت به معرفی نفرات خود اقدام نکنند، این امر به منزله انصراف از مسابقات بوده و اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

مسابقات در اوزان 39تا42-46-50-54-58-63-69-76-85 و100کیلوگرم با یک کیلوگرم ارفاق وزن کشی برگزار می شود ضمن اینکه کشتی گیران متولد 11 دی ماه 73 تا 10 دی ماه 75 حق شرکت در این مسابقات را خواهند داشت.

کشتی گیران متولد 11 دی 75 تا 10 دی 76 یک سال کوچکتر با رضایتنامه محضری ولی و گواهی پزشکی حق شرکت دراین مسابقات را خواهند داشت.

مدارک لازم شامل مواردی از قبیل کارت بیمه ورزشی هیئت پزشکی سال 90، شناسنامه عکسدار و گواهی تحصیلی عکسدار سال تحصیلی 91 -90 ممهور به مهر اداره آموزش و پرورش است.

همچنین داشتن – کارت شناسایی کشتی استان البرز نیز ضروری است ضمن اینکه تعویض شناسنامه های کشتی طبق بخشنامه مربوطه تا قبل از مسابقات الزامی است.

وزن کشی اوزان 39 تا42 -50 -58-69-85 کیلو آزاد و فرنگی مورخه 20 مهرماه سال جاری از ساعت 16 الی 17 روز چهارشنبه در سالن مطهری کرج انجام می شود.

مسابقه نیز از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 21 مهرماه سال جاری در سالن شهدای شهرداری نظرآباد برگزار خواهد شد.

وزن کشی اوزان 46-54-63-76-100کیلوگرم آزاد و فرنگی در محل مسابقات سالن شهدای شهرداری نظرآباد از ساعت 15 الی16 روز پنج شنبه مورخه 31 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مسابقه نیز ساعت 9 صبح روز جمعه در سالن شهدای شهرداری نظرآباد برگزار خواهد شد ضمن اینکه به نفرات و تیمهای اول، دوم و سوم حکم و مدال قهرمانی اهدا خواهد شد.

نفرات اول تا سوم به همراه منتخب کمیته فنی به اردو دعوت و تیم استان با نظر کمیته فنی انتخاب و به قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.