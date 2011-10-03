به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در بازدید از طرح مسکن مهر شهرستان شیراز و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای تاسیسات زیر بنایی و خدمات رسانی و رفاهی از جمله فعالیتهای در دست اقدام در اجرای طرح مسکن مهر استان فارس است که تلاش می شود با تامین اعتبارات مورد نیاز، همزمان با بهره برداری از واحد های مسکونی مهر، طرح های خدمات رسانی و رفاهی این واحد نیز به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به نیازمندیهای واحدهای آموزشی طرح های مسکن مهر در استان فارس، افزود: با همکاری مشترک استانداری فارس، وزارت راه و شهرسازی و خیران، واحدهای آموزشی در محل اجرای مسکن مهر در شهرستانهای استان فارس احداث می شود.

استاندار فارس از بهره برداری 10 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس تا پایان امسال خبر داد و بیان کرد: از این تعداد بیش از دو هزار و 500 واحد خود مالکی در شهر شیراز و همچنین دو هزار و 500 واحد در شهر جدید صدرا و بیش از یک هزار واحد مسکن مهر نیز در شهرک مهر امام رضا(ع) واقع در لپویی قرار دارد.

صادق عابدین روند اجرای طرح مسکن مهر در استان فارس را رضایت بخش توصیف و تصریح کرد: همزمان با اجرای طرح های مسکن مهر، به مباحث کیفی و نظارتی آن نیز توجه بیشتری خواهد شد.

استاندار فارس پس از بازدید میدانی از طرح مسکن مهر شهرستان شیراز در شهرک مهر امام رضا(ع) شهر لپویی و شهر جدید صدرا، با تشکیل شصت و نهمین جلسه شورای مسکن استان فارس، به بررسی و ارزیابی وضعیت مسکن مهر شهرستان شیراز پرداخت و به منظور رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای طرح های یاد شده دستوراتی صادر کرد.

چگونگی وضعیت اجرای طرح های خدمات رسانی و تاسیسات زیر بنایی، وضعیت صدور پروانه های احداث مسکن مهر، روند اجرایی مسکن مهر از سوی انبوه سازان، جمع بندی پروژه های آماده بهره برداری مسکن مهر و حل مشکلات خدمات رسانی از جمله مباحثی بود که در جلسه شورای مسکن استان فارس مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.