20 گلستانی برگزیده رشته های مختلف جشنواره بین المللی رضوی شدند

آمنه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رشته کتابسازی این جشنواره " زهرا مومن، پریماه عرب عامری و شادی سردشتی" اعضای مرکز شماره یک گرگان از برگزیدگان معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش مسابقه کتابخوانی الکترونیکی جشنواره بین المللی رضوی نیز "مهرانه کریمی، کیمیا کمال غریبی، فاخته جهان بخش، شادی سرشتی و فاطمه سمیعی" از اعضای مرکز فرهنگی هنری شماره یک گرگاننیز از جمله برگزیدگان بوده اند.

وی همچنین " آصف صادقلو" از مرکز رامیان، "سحر قابل اینچه برون" از مرکز آق قلا، "محمد نوری پور" از مرکز گرگان 2 و "شایان تخله" از مر کز گنبد یک را از دیگر برگزیدگان مسابقه کتابخوانی الکترونیکی برشمرد.

رابط جشنواره بین المللی رضوی در کانون گلستان افزود: خوشبختانه در رشته نمایشنامه خوانی رضوی از مرکز شماره یک گرگان "فاخته جهان بخش، کیمیا کمال غریبی و آویشن مطیعی" نیز از برگزیدگان این جشنواره بوده اند.

حسینی همچنین در رشته تحقیق "زهرا جلالی" از مرکز گرگان 2 با تحقیق "جایگاه امام رضا (ع) در بین آیین ها و اقوام مختلف استان گلستان" را برگزیده رتبه ششم از 8 برگزیده این رشته در جشنواره بین المللی رضوی نام برد.

به گفته وی همچنین از "فاطمه نعیمی، فاطمه زارعی، مرجان تاجیک" از مرکز شماره یک گرگا ن برای تحقیق با عنوان "سیره فردی، اجتماعی و سیاسی امام رضا " و از "مریم چرکزی" از مرکز گرگان شماره یک برای تحقیق با عنوان "سیره عملی امام رضا (ع) با تکیه بر مناظرات آن حضرت" نیز در این جشنواره تقدیر شده است.



کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور مسئولیت ۸ بخش جشنواره را بر عهده دارد و به غیر از این، کانون ۷ استان کشور نیز به عنوان متولی مسابقه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، هنری با موضوع‌هایی مشخص هستند.