به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ منظوم «جامع اللغات»، سروده «نیازی حجازی» اددیب و سخنور قرن دهم هجری و به اهتمام «افسانه شیفته فر»، به زودی، توسط موسسه میراث مکتوب منتشرخواهد شد.

این اثر یکی از نمونه‌های نسبتا موخراین سلسله، جامع اللغات نیازی حجازی، سراینده سده دهم است که در 162 قطعه به حدود 1600 لغت پرداخته است.

این کتاب که اصل آن توسط آقای «محمد دبیر سیاقی» معرفی شده بود، به همت سرکار خانم افسانه شیفته‌فر تحقیق و آماده نشر شده و به وسیله موسسه پژوهشی میراث مکتوب، منتشر و به زودی راهی بازار کتاب می‌شود.

برخی از نمونه لغات به کار رفته در این اثر عبارتند از:

بیغوله: کنج چشم بود، کنج خانه نیز

آواز نرم و گریه و زاری بود: غرنگ

برکه: حوض است و دگر تلمیذ: شاگرد آمده

خوان گله بانی که قیصر داشت، نام او: بشار

یادآوری می‌شود، تدوین فرهنگنامه‌های منظوم سنتی بر جای مانده از سده هفتم هجری دانست. فراهی سجزی، سراینده فرهنگ منظوم نصاب الصبیان از پیشگامان این نوع آثار به شمارمی‌رود. کتابی که تا سالیانی نه چندان دور در مکتبخانه‌های سرزمین‌مان تدریس می‌شد.