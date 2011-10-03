سرپرست معاونت حقوقی و رئیس کمیته انضباطی پرسپولیس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در حکم مدیر عامل این باشگاه آمده است: « با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق درخشان جنابعالی در دستگاه قضائی کشور، شما را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب می نمایم.

از آنجائی که آن برادر گرامی از قضات شریف و با سابقه می باشید و شناخت جامعی از فضای حاکم بر مسائل حقوقی ورزش بویژه جامعه فوتبال و باشگاه ها دارید اطمینان دارم در جهت صیانت از حقوق مسلم مادی و معنوی این باشگاه مردمی و ریشه دار اقدامات اساسی و تلاشهای ارزنده ای انجام خواهید داد.»