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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

محمدنجار خبر داد:

بودجه مترو در حال پرداخت است

بودجه مترو در حال پرداخت است

وزیر کشور گفت: میزان بودجه تخصیص یافته به مترو در حال پرداخت و انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار در حاشیه اجلاس روسای سازمانهای ثبت احوال عضو اکو در مورد بودجه مترو افزود: اینگونه نیست که بعد از 6 ماه از سال بودجه ای به آن اختصاص داده نشده باشد بلکه مترو هم مانند سایر بخشها طبق روال کشور، میزان اعتباری که به آن مصوب شده، تخصیص داده شده است.

وزیر کشور تاکید کرد: مابقی اختصاص بودجه مترو نیز در حال انجام است.

محمد نجار افزود: در دولت نهم و دهم حجم ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ریلی و شهری چند برابر شده است بطوریکه در بخش ریلی نسبت به گذشته اعتبارات 5 برابر شده است.

کد مطلب 1423334

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