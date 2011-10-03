به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های تربیت کارشناس فرآیندهای پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تربیت متخصص واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی، تربیت مهندس شبیه ساز فرایند و تربیت مهندس طراح تجهیزات فرایندی ثابت و دوار بخشی از دوره های آموزشی دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی مرکز آموزشهای تخصصی کاربردی صنعتی شریف در پاییز و زمستان سال جاری است.

دپارتمان برق و نیروی مرکز آموزشهای تخصصی کاربردی صنعتی شریف در این ترم، دوره های تربیت کارشناسی تاسیسات الکتریکی، تربیت کارشناس حفاظت و رله، تربیت کارشناس تابلوهای الکتریکی و تربیت کارشناس روشنایی را برگزار می کند.

دپارتمان تازه تاسیس اتوماسیون صنعتی این مرکز، برگزاری دوره های تربیت کارشناس اتوماسیون و تربیت کارشناس نگهداری و تعمیرات را در ترم پاییز در دستور کار دارد.