انتقاد اعضای انجمن صنایع پروفیل UPVC به سازمان توسعه تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طوسی رئیس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی نسبت به سیاست گذاری های مسئولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر واگذاری و اجاره دادن فضای نمایشگاه های تخصصی به شرکت های خصوصی برگزارکننده انتقاد کرد.

وی که در حضور تمام اعضاء و دست اندرکاران صنعت پروفیل UPVC سخن می گفت، به نقش موثر تشکل های تخصصی صنفی در برگزاری نمایشگاه ها تاکید کرد.

طوسی همچنین گزارشی از چالش های انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی با سازمان توسعه تجارت در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه های تخصصی و روند تلاش ها و مذاکرات هیات مدیره انجمن با مسئولان آن سازمان ارائه کرد.

در ادامه این نشست، احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با انتقاد از سیاست گذاری سازمان توسعه تجارت درمدیریت نمایشگاه ها، نقش بخش خصوصی و تشکل های صنفی را در برگزاری بهینه نمایشگاه ها مورد تاکید قرار داد.

در این نشست تمامی اعضا و دست اندرکاران صنعت UPVC کشور دوباره بر استیفای حقوق و خواست های مطرح شده در نحوه برگزاری نمایشگاه تخصصی در و پنجره تاکید کردند.