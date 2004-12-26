اولين اجلاس مجمع عمومي انجمن طلاب برگزيده شاهد در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر دهقان در اين همايش گفت: امروز جامعه شاهد به بار نشستن مجموعه تلاش‌هاي نظام مي‌باشد كه هم روح‌افزا و هم دل انگيز است.

وي افزود: نهضتي كه امام(ره) پايه گذاري كرد و اميدي كه شهدا به آن داشتند تا روزي يك نظام ديني پا بگيرد و سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين نمايد اميدوار كننده و اميد بخش بود.

معاون رييس جمهور اظهار داشت: با توجه به عدم توجه به شكل‌گيري جامعه ايثارگري در كشور، اميدواريم طي يك فرايند هدفمند و آرمان مشترك، اين كار صورت پذيرد.

رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور در ادامه با اشاره به حضور فرزندان شاهد در عرصه نهضت نرم افزاري و توليد علم بيان داشت: مجموعه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و صنفي بايد به صورت منسجم با حضور فرزندان شاهد صورت پذيرد و اين كار، بايد با ظرفيت تعريف شده بسط و گسترش يابد.

وي تصريح كرد: يك برنامه هدفمند بايد در جامعه ايثارگري شكل بگيرد كه هم توان بسط و توسعه داشته باشد و هم ترويج فرهنگ شهادت و ايثارگري را تضمين نمايد كه در اين زمينه، طلاب شاهد و ايثارگر مي‌توانند در موضع فرهنگي و ترويج فرهنگ ايثارگري موفق باشند، چرا كه جامعه نيازمند ايفاي نقش ايثارگران در عرصه‌هاي مختلف است.

معاون رييس جمهور در پايان اظهار داشت: ترويج روحيه ايثارگري در جامعه نيازمند عزم ملي است و جامعه ايثارگري، تنها تعلق به رهبري و جايگاه رهبري دارد و بايد مراقب بود تا تشكل‌هاي وابسته به جامعه ايثارگران رنگ و لعاب سياسي به خود نگيرد.