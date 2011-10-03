ابوطالب جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی و برای نخستین بار آزمونهای ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود که ثبت نام نخستین مرحله اجرای این طرح از دهم مهرماه آغاز شد.

وی اظهار داشت: نخستین مرحله این آزمون 20 آبان ماه سال جاری در استان گلستان و همزمان با سراسر کشور برگزار می شود و پیش بینی می شود بیش از 2500 نفر در این آزمون شرکت کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان درخصوص اهداف برگزاری آزمون های سراسری سنجش و ارزشیابی مهارت به صورت سراسری گفت: برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت با هدف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه ، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد ، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان انجام می شود.