مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان مردان آسیا در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بتو بعد از ظهر دوشنبه در مجمع عمومی رشته تیراندازی با کمان آذربایجان غربی افزود: این مسابقات با حضور 23 کشور و به مدت پنج روز در سایت تازه تاسیس برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

وی گفت: قطر، مغولستان، کره جنوبی، قزاقستان، بنگلادش، هنگ‌کنگ، سریلانکا، هند، ژاپن، مالزی، پاکستان، نپال، تایوان، چین، تاجیکستان، عراق، تایلند، اندونزی، ازبکستان، سنگاپور، فیلیپین، بوتان تیمهای شرکت ‌کننده در این مسابقات هستند.

دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان با اشاره به اینکه نفرات برتر سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب خواهند کرد، ادامه داد: مدرسه آموزش تیراندازی با کمان آرش و آذر فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده و در آن نوجوانان دختر و پسر مقطع اول راهنمایی زیر نظر مربیان مجرب آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند.

بتو با بیان اینکه تشکیل تیم نوجوانان برای حضور در المپیک 2016 از اهداف بلند مدت این فدراسیون در راستای اجرای این طرح استعداد یابی است، اظهار امیدواری کرد: با تخصیص بودجه از سوی وزارت ورزش و جوانان گامی مثبت در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی این رشته پرمدال برداشته شود.