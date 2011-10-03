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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

ابوترابی:

97 درصد فوتی های گلستان در مهلت قانونی ثبت می شود

97 درصد فوتی های گلستان در مهلت قانونی ثبت می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: 97 درصد فوتی های استان در موعدت قانونی ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس ثبت احوال گمیشان افزود: همچنین 98 درصد ولادتهای نیز در مهلت قانونی ثبت می شود.

وی اظهار داشت: این آمار مطلوب نتیجه زحمات کلیه کارکنان ثبت احوال استان، همکاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان‌ها، مسئولان مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت و دهیاران است.

ابوترابی اذعان داشت: استان گلستان به لحاظ تنوع قومی و گوناگونی فرهنگ و آداب و رسوم اقوام در سطح کشور نمونه  است، به گونه‌ای که جمعیت استان را به رنگین کمان اقوام تشبیه می شود.

مدیرکل ثبت احوال گلستان بیان داشت: با عنایت به این گستردگی اقوام و تنوع فرهنگی اداره کل ثبت احوال استان گلستان هم به لحاظ کم و کیف کاری و هم در طرح تکریم ارباب رجوع در بین تمام استان‌های کشور جزو سه استان اول است.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان، به دو موضوع مهم دولت الکترونیک و ثبت مهاجرت افراد، اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای این سیستم، وزارت کشور صدور کارت شناسایی ملی هوشمند و ثبت مهاجرت افراد را به سازمان ثبت احوال کشور محول کرده است.

وی بیان داشت: بطوری که صدور کارت ملی هوشمند در استان قم به عنوان پیش پایلوت این طرح عظیم آغاز شده و تا دو سال آینده ادارات کل ثبت احوال سراسر کشور در این زمینه اقدام می کنند.

ابوترابی گفت: در نتیجه این اقدام مردم به وسیله کارت ملی هوشمند بیش از 40 نوع خدمت می‌توانند دریافت کنند.

کد مطلب 1423364

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