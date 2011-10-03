فرصت حمایت از مخترعان شرق کشور فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضا احمدی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه بیش از یک سال از تاسیس بنیاد ملی نخبگان در خراسان جوبی نمی گذرد، این بنیاد توانسته تاکنون 400 نفر از نخبگان استان را شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: هدف از تاسیس دفاتر بنیاد ملی نخبگان در استان ها حمایت مادی و معنوی از نخبگان و مخترعان بوده و با توجه به اینکه خراسان رضوی فاقد بنیاد ملی نخبگان است خدمت دهی به نخبگان این استان نیز برعهده بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد پرونده های درحال تکمیل نخبگان در ابتدای تاسیس بنیاد 24 پرونده بوده است، گفت: رقم این پرونده ها در حال حاضر به 127 پرونده رسیده و روز به روزتعداد پرونده ها گسترده تر می شود.

احمدی زاده برگزاری نمایشگاه استانی اختراعات در آذرماه سال گذشته، اعزام نخبگان به اردوهای جهادی با محوریت ترویج روحیه شور و نشاط در روستا های محروم، تدوین منشور اردوهای جهادی نخبگان کشور و برگزاری کارگاه ایده تاعمل را از جمله فعالیت های انجام شده در بنیاد عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به دلیل خشکسالی های پیش آمده بخش کشاورزی استان دچار مشکل شده است، گفت: راه اندازی کانون دانش و صنعت زرشک و عناب یکی از مهم ترین برنامه های بنیاد برای تحول بخش کشاورزی استان است.

10 تعاونی دانش بنیان در خراسان جنوبی ایجاد می شود

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از فعالیت های بنیاد در راستای حمایت از تعاونی ها، ایجاد تعاونی دانش بنیان بوده که تا پایان سال جاری 10تعاونی دانش بنیان در استان تشکیل خواهد شد.

احمدی زاده با بیان این که نمایشگاه شکوفایی و نوآوری از 21 تا 23 مهرماه پذیرای عموم مردم است، ادامه داد: این نمایشگاه در دو بخش اختراع و تجاری سازی برگزار خواهد شد، که صاحبان صنایع مختلف با حضور دراین نمایشگاه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی افزود: جوایز این نمایشگاه برای برادارانی که سطح سه نمایشگاه را کسب کنند معافیت از سربازی بوده و سایر شرکت کنندگان از کمک بلاعوض30 تا 50 میلیون ریالی بهره مند خواهند شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی برگزاری غرفه های علمی ویژه دانش آموزان را یکی دیگر از برنامه های جانبی نمایشگاه شکوفایی و نوآوری عنوان کرد و گفت: پروژه مطالعاتی طرح شهاب یکی از پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی نخبگان نوجوان و دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف بوده که در این طرح نخبگان نوجوان و دانش آموز با متدهای خاصی شناسایی شده و مورد حمایت قرار می گیرند.

احمدی زاده پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن به 40نفراز نخبگان، معرفی 24 نفراز نخبگان به نیروی انتظامی برای انجام کار پژوهشی به جای خدمت سربازی، حمایت از نخبگان قرآنی، حمایت از نخبگان المپیادی و دانشجویی و راه اندازی واحد فن آوری اطلاعات برای نخبگان و قشر دانشگاهی را از دیگرخدمات بنیاد برای نخبگان عنوان کرد.

وی یادآور شد: نمایشگاه نوآوری فرصت مناسبی برای معرفی نخبگان به جامعه بوده و قشر جوان با حضور در این نمایشگاه می توانند از تجربیات نخبگان بهره مند شده و آن را الگویی در مسیر زندگی خود قرار دهند.