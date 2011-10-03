به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ظهر دوشنبه در مراسم نهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با اجرای طرح مهندسی کردن فرایند تولید در بخش کشاورزی سالانه 60 هزار میلیارد تومان در کشور تولید ثروت می شود.

محسن موحدیان عطار گفت: در این طرح که با همکاری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و منابع طبیعی اجرا می شود، توان تولید بخش کشاورزی به دو برابر افزایش می یابد.

وی افزود: 156 هزار نفر عضو حقیقی و بیش از هفت هزار نفر عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آموزش بیش از یک میلیون نفر روز، اجرای قوانین مربوط به بهره وری در امور تولید کشاورزی، واگذاری تصدی های دولتی به اعضا، تشکیل دو هزار و 300 شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی در روستاها و اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار برای تشکیل این شرکت ها را از دیگر خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سالجاری عنوان کرد.

حمید رضا جهانتیغ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی ازعملکرد سازمان بیان داشت: این سازمان با بیش از دو هزار عضو حقیقی و 78 عضو حقوقی برای اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی گام های بلندی برداشته است.

محمد علی کیخا نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی هم استفاده از ظرفیت های بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد.

عباس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز از مجوز احداث شهرک های صنعتی کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی می تواند در مناطق مستعد کشاورزی اقدام به احداث شهرک های صنعتی کشاورزی کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به ساماندهی اشتغال فارغ التحصیلان رشته کشاورزی افزود: سرمایه انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل در فرایند توسعه کشاورزی به شمار می رود.

محمد کیخا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را بزرگترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانست که دارای قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی است.