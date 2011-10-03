  1. سیاست
۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

در تهران صورت گرفت؛

برگزاری ششمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و امارات

برگزاری ششمین اجلاس مشترک کنسولی ایران و امارات

ششمین اجلاس مشترک کنسولی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحد عربی به ریاست معاونین وزارت امور خارجه دو کشور از صبح امروز دوشنبه در محل وزارت خارجه کشورمان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس مسئولین و کارشناسان مختلف از گارد ساحلی ، ادارات حقوقی ، گمرک ، نیروی انتظامی ، اداره حقوقی و دادگستری و قوه قضائیه حضور داشتند، قشقاوی معاون کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان ریاست طرف هیأت ایرانی و صادق احمد الهیدان معاون وزیر خارجه امارات ریاست هیأت اماراتی را برعهده داشتند.

در این اجلاس که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت ، با حضور سفرای دو کشور درخصوص موضوعات مختلف کنسولی ، از جمله موضوع صدور روادید ، حل مشکلات زندانیان اتباع دو کشور، مسائل گمرکی ، قضائی و پیگیری مسائل انتظامی و ... بحث و گفتگو خواهد شد که در نهایت متن مورد توافق طرفین در قالب موافقتنامه ششمین اجلاس مشترک کنسولی به امضاء معاونین محترم وزیر خارجه دو کشور خواهد رسید.

اضافه می نماید ؛ فرماندهان گارد ساحلی دو کشور در کمیته جداگانه ای درخصوص مسائل مورد نظر طرفین گفتگو نموده و در نهایت توافقات بعمل آمده به امضاء فرماندهان دو کشور خواهد رسید.
 

