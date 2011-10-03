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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

برای وضع حالت فوق العاده؛

طنطاوی بهانه تراشی کرد

طنطاوی بهانه تراشی کرد

رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی به وضعیت فوق العاده مدعی شد شرایط امنیتی کنونی مصر سبب برقراری مجدد این حالت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حسین طنطاوی" مدعی شد : شرایط امنیتی اخیر مصر سبب شد که قانون فوق العاده دوباره برقرار شود.

وی افزود: کسی دوست ندارد که حالت فوق العاده برقرار شود، اما شرایط امنیتی که اخیر مصر شاهد آن بود، علت این تصمیم بود، شاید کسی باور نکند که یک زن را از کنار همسرش در خیابان ربودند.

رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر گفت :  حالت فوق العاده در اسرع وقت با ثبات اوضاع پایان می یابد و همه مردم و نیروهای امنیتی باید به تحقق ثبات کمک کنند.

شایان ذکر است که یکی از خواسته های مردم مصر رفع قانون فوق العاده است که در تظاهرات مستمر خود، آن را فریاد می زنند. شورای نظامی کنونی پس از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی این قانون را دوباره به جریان انداخت.

کد مطلب 1423387

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