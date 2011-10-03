طنطاوی بهانه تراشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حسین طنطاوی" مدعی شد : شرایط امنیتی اخیر مصر سبب شد که قانون فوق العاده دوباره برقرار شود.

وی افزود: کسی دوست ندارد که حالت فوق العاده برقرار شود، اما شرایط امنیتی که اخیر مصر شاهد آن بود، علت این تصمیم بود، شاید کسی باور نکند که یک زن را از کنار همسرش در خیابان ربودند.

رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر گفت : حالت فوق العاده در اسرع وقت با ثبات اوضاع پایان می یابد و همه مردم و نیروهای امنیتی باید به تحقق ثبات کمک کنند.

شایان ذکر است که یکی از خواسته های مردم مصر رفع قانون فوق العاده است که در تظاهرات مستمر خود، آن را فریاد می زنند. شورای نظامی کنونی پس از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی این قانون را دوباره به جریان انداخت.