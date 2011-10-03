به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور ظهر دوشنبه در جمع مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان رباط کریم اظهار داشت: اگر ما به صورت منصفانه بخواهیم اهم فعالیت های صورت گرفته را طی سه دهه اخیر به ویژه در دولتهای نهم و دهم مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که چه تحولات عظیمی در حوزه های مختلف رخ داده است.

وی بیان کرد: نباید روزهایی را فراموش کنیم که در اکثر نقاط کشور آن هم در مرکز شهرستان فقط چندین ساعت برق داشتیم یا اینکه خبری از بزرگراه ها و اتوبانهای امروزی در کشور وجود نداشت.

این مسئول ادامه داد: مردم در آن مقطع و دوران ابتدایی انقلاب برای تامین آب شرب خود با مشکلات متعددی مواجه بودند اما امروز ما با وجود سیل عظیم جمعیت از نعمت بالای آب آشامیدنی برخوردار هستیم.

سلیمانپور ادامه داد: در جریان هشت سال دفاع مقدس که ما وارد یک جنگ تمام عیار شدیم و برغم همه مشکلات تجهیزاتی نیازمند برخی کشورها بودیم اما امروز ما در عرصه دفاعی و نظامی در جهان حرف برای گفتن داریم.

سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم موفقیتهای امروز کشورمان را در عرصه های جهانی که همانند ستاره درخشان در حال درخشیدن است را مرهون رهنمونهای امام راحل و خون پاک شهیدانی دانست که جان خود را نثار کردند که این نظام و انقلاب پایدار و با اقتدار باشد.

این مسئول در پایان گفت: ما نباید به خاطر برخی مسائل حاشیه ای اصل نظام را زیر سئوال ببریم که متاسفانه عده ای از وطن فروشان که امروز جیره خوار غرب شده اند طبل رسوایی را بر گردن آویزان می کنند.