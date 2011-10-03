به گزارش خبرنگار مهر ، علی زارعی طراح شهر اینترنتی تهران امروز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به طراحی گروه وب سایت های "دابی" که با هدف کاهش معضلات شهرتهران از جمله ترافیک، آلودگی هوا و بحران سوخت صورت گرفته است اظهار داشت: با تحقق شهر الکترونیک می توان به سوی حل این مشکلات گام برداشت.

وی با بیان اینکه ایده شهر اینترنتی تهران حدود سه سال پیش مطرح شده بود ادامه داد: شهر اینترنتی نیازهای اساسی شهروندان را برای آنکه نخواهند از خانه خارج شوند شناسایی کرده و درصدد پاسخگویی به آنها برآمده است.

زارعی اولین اقدام تحقق شهر اینترنتی تهران را شناسایی بازارهای متمرکز موجود در پایتخت عنوان کرد که برای هرکدام سایت اینترنتی به صورت مجزا طراحی شده و گفـت: از این طریق امکان برقراری ارتباط کاربران با فروشندگان این مراکز خرید فراهم شده است.

مدیرگروه وب سایت های دابی اضافه کرد: همچنین به صورت مجزا برای هر یک از محله های شهر تهران نیز سایتی طراحی شده که مراکز خرید و اماکن تفریحی، آموزشی و غیره را برای شهروندان معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه حدود 200 سایت در شهر اینترنتی تهران به نشانی www.dabi.ir موجود است یکی از بزرگترین مشکلات تحقق شهر الکترونیکی را در این شرایط عدم اعتماد به سایت های اینترنتی مرتبط عنوان کرد چرا که بیشتر سایتهای فعلی در این خصوص در زمینه سرگرمی فعال هستند.

زارعی افزود: شهر اینترنتی تهران به عنوان یک بانک اطلاعاتی شهر تهران فعالیت خواهد کرد که در این زمینه مذاکرات و رایزنی و تعاملاتی با شهرداری صورت گرفته که امید می رود مورد حمایت دولت و شهرداری قرار گیرد.

به گفته وی مشابه این شهر الکترونیک در کشورهای آسیایی و اروپایی وجود دارد و ایجاد شهر الکترونیکی سایر شهرهای کشور در مراحل بعدی در دستورکار قرار خواهد گرفت که پیش بینی می شود در شهر مشهد و قم مورد استقبال قرار گیرد.

زارعی با تاکید براینکه تبلیغات در این سایت اینترنتی از چارچوب مشخصی تبعیت می کند، اعلام کرد: این سایت از نمایش هر نوع تبلیغی خودداری می کند به گونه ای که به صورت پیوسته در این زمینه نظارت صورت می گیرد.