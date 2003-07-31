صورتك ها در گالري شيث

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" ونوس السادات نجومي در اين نمايشگاه اقدام به برپايي نمايشگاهي از صورتكهاي خود و شاگردانش خواهد كرد . در اين نمايشگاه 10 اثر از اين هنرمند به همراه حدود 120 اثر از شاگردانش كه در مقطع راهنمايي مشغول به تحصيل هستند عرضه خواهد شد .

وي درباره اين نمايشگاه به خبرنگار مهر گفت : اين صورتكها با استفاده از خمير پاپيه ماشه خلق شده اند و از قالب هاي كانون پرورشي به عنوان پايه كار استفاده كرده ايم ، اما براي خلق صورتك ها به اين قالب ها اكتفا نكرده ايم و د رهر صورتك تغييراتي داديم تا صورتك شخصيت خاص خود را بدست آورد .

وي ادامه داد : د رحال حاضر در مقطع راهنمايي درس هنر اصولا جدي گرفته نمي شود و همين عامل باعث افت كيفي دانش آموزان مي شود . پيش از هر چيز بايد شرايطي فراهم شود تا درس هنر توسط معلميني كه د راين زمينه تخصص دارند تدريس شود و همچنين براي تدريس هنر در مدارس كارگاه هاي ويژه اي داير شود . به اين ترتيب مي توان اتظار داشت تا معلم هنر بتواند با برقراري ارتباط بين درس هنر و بقيه دروس ضعف هاي آموزشي مدارس را پوشش دهد . براي مثال من درمدارس منطقه هفت با استفاده از همين تكنيك صورتك سازي توانسته ام براي درك بهتر درس جغرافي در زنگ 45 دقيقه اي هنر با مشاركت دانش آموزان نقشه برجسته ايران را بسازم و به اين ترتيب دانش آموزان با مفاهيم تئوريك درس جغرافيا به شكل عملي روبرو شده اند .