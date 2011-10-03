  1. استانها
سردار سجادیان:

54 دستگاه موتور سنگین در فارس توقیف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی فارس از توقیف 54 دستگاه موتور سنگین قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان افزود: این طرح در راستای برخورد با افرادی است که با استفاده از این گونه موتور سیکلتها برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند از اول مرداد ماه سال جاری در فارس اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح به صورت مستمر و با جدیت در دستور کار پلیس فارس قرار دارد و علاوه بر توقیف این گونه موتورسیکلتهای غیر مجاز با استفاده کنندگان نیز برابر قانون برخورد می شود.

فرمانده انتظامی فارس به شهروندانی که دارای اینگونه وسایل نقلیه هستند تذکر داد که از تردد در سطح شهر خودداری و نسبت به قانونمند کردن موتور خود به مراکز پلیس مراجعه کنند.

