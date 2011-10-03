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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

با تصمیم امروز خود/

هیئت نظارت بر مطبوعات به 77 نشریه جدید مجوز داد

هیئت نظارت بر مطبوعات به 77 نشریه جدید مجوز داد

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود با انتشار 18 نشریه جدید برای استان مرکزی و 59 نشریه تخصصی، اختصاصی و دانشگاهی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بین 10 دوهفته‌نامه، 8 ماهنامه، یک دوماهنامه، 41 فصلنامه و 17 دوفصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «کوشیاب نور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مختار نعیم پاک»، «اورنگ اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد رجائیان»، «پیام اندیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «الهام حمیدزاده»، «پیوند مردم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدابراهیم محمدی»، «آلاله» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا سلطانی»، «صبح ساوه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسنیه مستور»، «حدیث بیداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «معصومه آدم پیرا»، «سیما نگار» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی هنری سیما نگار» و مدیرمسئولی «سیدعباس طباطبایی حسینی»، «نسیم اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا بادکوبه هزاره» و «سماع قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود جودکی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه‌های «حکم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین قربان‌زاده»، ماهنامه «آفتاب کمیجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالفضل فخرالاسلام»، «نسیم صبح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «داود انوری»، «فانوس استان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی هفته کزازی»، «آفتاب اراک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین غلامی»، «اقتصاد گردشگری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسعود میرزائی»، «نوآوران نفت» به صاحب امتیازی «حسین شریعت پناهی» و مدیرمسئولی «سیدفرزاد شریعت پناهی» و «نشر رایانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمهدی جامعی» موافقت کرد.

در جلسه امروز این هیئت با انتشار دوماهنامه‌ «آفاق مهر» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیرمسئولی «سیدسجاد‌هاشمیان» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین مجوز انتشار 41 فصلنامه تخصصی را به شرح زیر صادر کرد:

«گلخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احسان جعفری»، «Organic Chemistry Journal» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه» و مدیرمسئولی «آرش جباری»، فصلنامه تخصصی «تحقیقات حشره شناسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «رضا وفایی شوشتری»، «اندیشه سیاسی اسلامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان مرکزی» و مدیرمسئولی «قاسم فرج‌الهی»، «گلبرگ» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اوژن رضا نادور»، «پژوهش‌های امنیتی‌هادی» به صاحب امتیازی «دانشگاه امام حسین (ع)» و مدیرمسئولی «قاسم کرامت»، «پژوهش‌های نقد و ترجمه (عربی)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علامه طباطبایی» و مدیرمسئولی «علی گنجیان خناری»، «Iranian Journal of Computer Science» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران» و مدیرمسئولی «امیرمسعود رحمانی» ، «Language and Translation» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب» و مدیرمسئولی «احمد محسنی»، «سیاست در واحد بین‌الملل» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان زنجان» و مدیرمسئولی «قاسم فرج‌اللهی»، «مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی اصفهان» و مدیرمسئولی «غلامرضا قربانی خراجی»، «تربیت و مدیریت» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن» و مدیرمسئولی «جواد خلعتبری کچانک»، «روان پژوهی دانشگاه بوعلی سینا» به صاحب امتیازی «دانشگاه بوعلی سینا» و مدیرمسئولی «مسیب یارمحمدی واصل»، «پژوهش‌های بوم رفتاری در علوم گیاهی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند» و مدیرمسئولی «محمدجواد ثقه‌الاسلامی»، «تحقیقات اصلاح گیاهان باغی» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیرمسئولی «داود بخشی»، «کاربرد شیمی در محیط زیست» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر» و مدیرمسئولی «صمد موتمنی طباطبایی»، «مجله تحقیقات تولیدات دامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیرمسئولی «محمد روستائی علی مهر»، «International Journal of Hospital Research» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» و مدیرمسئولی «سیدجمال‌الدین طبیبی»، «علوم و فناوری غذایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار» و مدیرمسئولی «سیدعلی مرتضوی»، «علوم و فناوری نساجی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «فرشاد لهراسبی»، «بست پارش» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و مدیرمسئولی «علی اکبر یوسفی»، «دنیای مردم شناسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «یعقوب جباریان»، «نفت و توسعه» به صاحب امتیازی «انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت گار و پتروشیمی» و مدیرمسئولی «سیدعلی اکبر ریاضی»، «تحقیقات دام و طیور» به صاحب امتیازی «دانشگاه بیرجند» و مدیرمسئولی «آقای همایون فرهنگ فر»، «تنوع زیستی» به صاحب امتیازی «انجمن مشاورین طرح زمین پایدار» و مدیرمسئولی «منا حمزه پور»، «دنیای بهتر» به صاحب امتیازی «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا» و مدیرمسئولی «محمدمهدی رئیس زاده»، «پژوهشنامه آبزیان» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان» و مدیرمسئولی «عباسعلی زمینی»، «تحقیقات علوم و مهندسی آب و خاک» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات» و مدیرمسئولی «ابراهیم پذیرا»، «حیات و جانوران» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «سیما نصری»، «بازرسی فنی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا کامیابی مسک»، «مطالعات معنوی» به صاحب امتیازی «مؤسسه پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم (ع)» و مدیرمسئولی «حسین قشقائی خواص»، «مخاطرات محیطی» به صاحب امتیازی «دانشگاه سیستان و بلوچستان» و مدیرمسئولی «حسین نگارش»، «بررسیها و پژوهش‌های تاریخی - نظامی» به صاحب امتیازی «دانشگاه امام حسین (ع)» و مدیرمسئولی «حجت‌اله ایزدی دستنائی»، «Sabzevar Journal of Medicine» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار» و مدیرمسئولی «محمد شوریده یزدی»، «پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی ایران» به صاحب امتیازی «دانشگاه زابل» و مدیرمسئولی «حمید محمدی»، «بوم شناختی علف‌های هرز» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد» و مدیرمسئولی «رضا صدرآبادی حقیقی»، «تحقیقات مدیریت آموزشی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن» و مدیرمسئولی «غلام حسین حیدری فمی تفرشی»، «یافته‌های زیست شناسی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» و مدیرمسئولی «شیما چهرئی»، «کاوش‌های جامعه شناختی» به صاحب امتیازی «دانشگاه مازندران» و مدیرمسئولی «حیدر جانعلیزاده چوب بستی»، «پژوهش‌های حقوقی علم و فرهنگ» به صاحب امتیازی «دانشگاه علم و فرهنگ» و مدیرمسئولی «محمدحسین ایمانی خوشخو» و «گردشگری و توسعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدحسین ایمانی خوشخو».

در این جلسه همچنین با انتشار دوفصلنامه‌های تخصصی «ادبیات پارسی معاصر» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و مدیرمسئولی «حمیدرضا آیت‌اللهی»، «بیماریهای مشترک انسان و دام» به صاحب امتیازی «دانشگاه شهرکرد» و مدیرمسئولی «خداداد پیرعلی خیرآبادی»، «فقه مقارن» به صاحب امتیازی «دانشگاه مذاهب اسلامی» و مدیرمسئولی «عبدالکریم بی آزار شیرازی»، «فیزیک پیشرفته» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «احمد اخوند»، «اسلام و مدیریت» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و مدیرمسئولی «علیرضا اعرافی»،  «Iranian Journal of Mathematical Chemistry» به صاحب امتیازی «دانشگاه کاشان» و مدیرمسئولی «بهنام بازیگران»، «کنترل کردن صنعتی و بهینه سازی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدجواد جوادی مقدم»، «پژوهش‌های حقوق بین‌الملل» به صاحب امتیازی «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش» و مدیرمسئولی «وحید اشتیاق»، «هنرسو» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزـ دانشکده هنر و معماری» و مدیرمسئولی «ویدا نوروز برازجانی»، «مطالعات فلسفی حقوقی» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و مدیرمسئولی «علیرضا اعرافی»، «Transport Phenomena Nano – Micro Sacl» به صاحب امتیازی «دانشگاه سیستان و بلوچستان»و مدیرمسئولی «امین بهزادفر»، «Polyolefins Journal» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و مدیرمسئولی «علی اکبر یوسفی»، «فلسفه تربیت» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «محمدرضا سرمدی»، «شیمی پیام نور» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «سیداحمد میرشکرایی»، «دانش حقوق خصوصی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور» و مدیرمسئولی «ابراهیم تقی زاده»، «Journal of Basic and Clinical Patophysiology» به صاحب امتیازی «دانشگاه شاهد» و مدیرمسئولی «زهرا کیاسالاری رینه»، «International Journal of Operational Research» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد ـ واحد لاهیجان» و مدیرمسئولی «بهروز دانشیان» موافقت شد.

کد مطلب 1423413

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