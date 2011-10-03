به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداودی در نشست خبری که بعدازظهر امروز دوشنبه در سالن آکادمی فوتبال کمپ تیم های ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: خوشحالم بعد از 10 ماه پشت سر گذاشتن مصدومیتی سخت مجددا به تیم ملی دعوت شدم.

وی افزود: پس از رهایی از بند مصدومیت بازگشت خوبی به ترکیب استقلال داشتم و با آمادگی که از خود در بازیهای استقلال بویژه در دربی نشان دادم توانستم به تیم ملی بازگردم.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه در بهترین شرایط به ترکیب این تیم بازگشته است افزود: اینکه در ترکیب تیم ملی بازیکن اصلی باشم بستگی به نظر کادر فنی دارد. پس از رهایی از بند مصدومیت تمام تلاش خود را کردم که ابتدا در استقلال خوب بازی کنم و با بازیهای خوبی که برای این تیم انجام می دهم به تیم ملی برسم. خوشبختانه به این هدف رسیدم و در اردوی تیم ملی تلاش می کنم که جزو مهره های اصلی باشم.

وی در خاتمه تصریح کرد: بازی سختی مقابل بحرین پیش روداریم و تلاش می کنیم در این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کرده و شانس صعود خود به مرحله بعد مسابقات انتخاب جام جهانی را افزایش دهیم.

تیم ملی ایران خود را برای دیدار دوستانه روز 13 مهر با فلسطین و دیدار 19 مهر با بحرین در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 آماده می کند. هر دو این دیدارها ساعت 19 و 30 دقیقه روزهای یادشده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.