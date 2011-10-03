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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

در خرمدره /

کلنگ احداث شرکت صنایع ذوب فلزات نوین به زمین خورد

کلنگ احداث شرکت صنایع ذوب فلزات نوین به زمین خورد

خرمدره - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث شرکت صنایع ذوب فلزات نوین خرمدره با سرمایه 17 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار بخش خصوصی با اشتغالزایی 30 نفر در زمینی به مساحت 3 هزار و 420 مترمربع با حضور استاندار زنجان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت با زیربنای یک‌هزار و 250 مترمربع مشتمل بر سالن تولید، بخش غنی و انبار محصول و ساختمان اداری و رفاهی  است که با بهره‌گیری از یک خط نیمه‌اتوماتیک در زمینه تولید شمش‌های فولادی فعالیت خواهد داشت وفاز اول این شرکت ظرفیت تولید 12 هزار تن در سال را داراست.

 استاندار زنجان در مراسم کلنگ‌زنی این واحد صنعتی با بیان اینکه استان زنجان در حال حاضر از توسعه مطلوبی برخوردار است  گفت: استان زنجان توانسته  طی سالهای اخیر جهش خوبی در زمینه صنعت داشته باشد.

محمد رئوفی نژاد افزود: بحث زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی حل شده است و مشکلی برای سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها وجود ندارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی این شهرک، ارزش افزوده آن بسیار بیشتر از مناطق دیگر استان است و وجب به وجب این شهرک برای سرمایه‌گذای مناسب  است.

 وی با تقدیر از سرمایه‌گذار این شرکت، اظهار کرد: ظرفیت 12 هزار تن برای یک شرکت ذوب فلزات، حداقل کار است و اگر آمادگی توسعه صنایع وجود داشته باشد برق مورد نیاز تأمین شده و در اختیار مسئولان شرکت قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1423423

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