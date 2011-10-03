۴ هزار ناشنوای لرستانی از خدمات بهزیستی استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره یحیی پور در این رابطه اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان لرستان با مشارکت بخش غیر دولتی در تمام شهرهای استان پایگاه طرح غربالگری شنوایی نوزادان را راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 20 هزار و 900 نوزاد تحت پوشش طرح غربالگریی شنوایی قرار گرفته است عنوان کرد: در زمینه کمک هزینه عمل کاشت حلزون در سال ۸۹ نیز تعداد ۱۵ نفر از کودکان ناشنوای استان توسط اداره کل بهزیستی لرستان به بهزیستی کشور معرفی شده اند.

کارشناس ناشنوایان اداره کل بهزیستی استان لرستان یادآور شد: همچنین در سال گذشته تعداد ۲۰۰ دانش آموز نیمه شنوا و ناشنوا کمک هزینه ایاب و ذهاب را از این اداره کل دریافت کردند.

یحیی پور افزود: در حال حاضر تعداد ۹۴ دانشجوی نیمه شنوا و ناشنوا استان لرستان از کمک هزینه شهریه دانشجویی بهره مند هستند.