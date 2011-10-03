مجید برزگر عصر دوشنبه در حاشیه نشست تخصصی سفیر قرقیزستان با تجار قزوینی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سالانه بیش از 31 میلیون دلار کالا از کشورمان به قرقیزستان صادر می شود که 10 درصد آن از استان قزوین است.

وی افزود: در سال گذشته حدود سه میلیون دلار کالا از قزوین به این کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 35 درصد رشد داشته است.

برزگر تصریح کرد: بیشتر کالاهای صادر شده به قرقیزستان را پوشاک و لباس های ورزشی، شیشه، پودر لباسشویی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و کربنات تشکیل می دهد و با توجه به توانمندی استان این میزان می تواند تا دو برابر افزایش یابد.

برپایی هفت نمایشگاه تخصصی در بیشکک

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین از برپایی نمایشگاههای تخصصی ایران در بیشکک خبرداد و یادآورشد: به منظور معرفی توانمندی تولید کنندگان و مرغوبیت کالاهای ایرانی از سال 84 تاکنون هفت نمایشگاه تخصصی در بیشکک برگزار شده که مورد توجه مردم این شهر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در این مدت پنج هیئت تجاری از کشورمان به قرقیزستان سفر کرده اند و تا پایان امسال هم یک هیئت تجاری و بازرگانی به بیشکک اعزام خواهد شد.

برزگر با اشاره به سفر شیرمکلوف به قزوین اظهارداشت: با توجه به استقبال سفیر قرقیزستان از بازدید های صنعتی این سفر یک روز دیگر تمدید شد تا زمینه بازدید وی از چند واحد دیگر صنعتی قزوین فراهم شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین اظهارامیدواری کرد با افزایش سفرهای تجاری بازرگانان قزوین و بیشکک، حجم صادرات استان به این کشور افزایش یابد.