به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی تصریح کرد: مسجد جان بهان قدمتی معادل دوره قاجار دارد.

وی با اشاره به وجه تسمیه این اثر اظهار داشت: این مسجد به نام روستایی که در آن واقع شده یعنی جان بهان معروف است.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: بنا با پلان مستطیل شکل با ابعاد 22 در 13 متر با کشیدگی شمالی - جنوبی ساخته شده است.

محمدی اضافه کرد: پوشش سقف گنبدی و در طرفین گنبد مرکزی از نوع گهواره ای است که طاق های تیزه دار داخلی و طاق های نیم دایره در نمای خارجی از مشخصات اثر به شمار می رود.

وی تشریح کرد: یک گنبد مرکزی اجرا شده بر روی طاق های تیزه دار، فضای پیش ورودی، شبستان، آبدارخانه و وضوخانه فضاهای مسجد را تشکیل می دهند.

محمدی مالکیت مسجد جان بهان را دولتی و در اختیار اوقاف و امور خیریه استان دانست و گفت: ایزوگام پشت بام و گچ کاری داخلی از جمله تعمیرات انجام شده در این مسجد به شمار می رود.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان یادآور شد: مسجد جان بهان بستان آباد با شماره 29572 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

تراب محمدی تصریح کرد: ثبت آثار در فهرست آثار ملی کشور باعث نظم بخشیدن و دقت عمل بیشتر در حفظ و احیا و معرفی آثار تاریخی می شود و به همین دلیل بر افزایش دامنه بناها و آثار ثبت شده تاکید داریم.

وی تاکید کرد: آثار ثبت شده، تحت نظارت و مراقبت سازمان میراث فرهنگی بوده و هر گونه اقدام و عملیاتی که موجب تغیر هویت اثر شود، ممنوع است و بازسازی آنها با تایید و نظارت سازمان انجام می شود.