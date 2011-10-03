جهش شاخصها در مناطق روستایی/ نیمی از بودجه عمرانی در روستاها هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بشارتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در سنندج گفت: خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران در مناطق محروم کشور بسیار خوب و ارزنده بوده و شاخص ها به طور چشمگیری در این گونه مناطق بهبود و ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به سفر مقام معظم رهبری و سه دوره سفر هیات دولت به استان کردستان دفتر توسعه روستایی وظیفه بازرسی و تحت نظر داشتن پروژه های مصوب این سفرها را در رابطه با وضعیت پیشرفت کارهای عمرانی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و هنری در سطح روستاها به عهده دارد و به همین دلیل نیز نشست های مختلف کاری در این بخش برگزار می شود.

رئیس دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظها رداشت: اعتباراتی که در سال های گذشته به پروژه های روستایی تخصیص می یافت عمدتا به صورت ملی بود که امسال در قانون بودجه این اعتبارات به صورت استانی مشخص و تخصیص داده می شود و این روند می تواند در راستای تسریع در اجرا و بهره برداری از پروژه ها موثر باشد.

بشارتی یادآور شد: در سال 90 اعتباری که برای اتمام، اجرا و راه اندازی پروژه های روستایی در کشور پیش بینی شد 197 میلیارد تومان بود از این میزان 10 میلیارد تومان آن به استان کردستان تخصیص پیدا کرد و این رقم نشان دهنده نگاه ویژه دولت به توسعه و پیشرفت این استان است.

وی به اعتبارات عمرانی استان ها در سال 90 اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات و بودجه استان ها در سال 90 هیچگونه افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته است و تنها تفاوت ان با سالیان گذشته در این است که سهم بیشتری از این اعتبارات به پروژه های روستایی اختصاص می یابد.

بشارتی ادامه داد: سالیان قبل از محل اعتبارات عمرانی استان ها تنها 25 تا 30 درصد از آن صرف روستاها می شد اما امسال باتوجه به جمعیت 580 هزار نفری روستایی استان کردستان قریب به 50 درصد از اعتبارات استان ها در پروژه ها و فعالیت های روستایی صرف شده است.

وی در پایان با اشاره به همت دولت در راستای رفع مشکلات و نیازهای استان کردستان در تمامی حوزه ها از مدیران ادارات و سازمان های دولتی خواست با تلاش و پیگیری های لازم زمینه را برای جدب 100 درصدی اعتبارات و هزینه آنها در محل های ضروری فراهم کنند.