به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد ظهر امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از پنج دستاورد جدید دانشمندان و محققان کشورمان در عرصه نانو، چنین جلساتی را یکی از زیباترین مراسم هایی دانست که در آنها شرکت می کند، توصیف نمود و گفت: سرتاسر این جلسه امید، نشاط و افتخار است و شما دانشمندان عزیز نشان می‌دهید که ملت ایران ملت بزرگی است و ان‌شاءالله عظمت ملت ایران در جهان به دست توانای شما تثبیت خواهد شد.



رئیس جمهور با بیان اینکه وجود موانع در راه پیشرفت طبیعی است، افزود: هر کس بتواند بر موانع غلبه کند بزرگ می شود و راه بزرگ شدن و رشد کردن، غلبه بر همین موانع است.



احمدی نژاد اظهار داشت: ایران امروز در سطح بسیار خوبی از پیشرفت قرار دارد و سرعت حرکت علمی کشور بسیار سریع است، اما وضعیت فعلی در مقایسه با شأن حقیقی ملت ایران هنوز راضی کننده نیست و نمی توان آن را در طراز ملت ایران دانست. البته اگر چند سال پیش فقط یکی از این دستاوردها در طول یک سال به دست می آمد جشن ملی برگزار می‌شد و خیلی ارزشمند به حساب می‌آمد اما امروز وضع فرق کرده و باید کار را توسعه دهیم.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت در حد توان خود از حرکت علمی کشور حمایت و پشتیبانی می‌کند تصریح کرد: همین امروز سفارش تولید پنج نمونه از دستگاه های ارائه شده در این مراسم از سوی دولت داده خواهد شد تا به مراکز تحقیقاتی فاقد این دستگاه‌ها اهدا شوند. همچنین دولت سعی می‌کند نانو داروی تولید شده را تحت پوشش بیمه قرار دهد تا هم استفاده کنندگان و هم تولید کنندگان بتوانند از مزایای آن بهره ببرند.



احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خداوند انسان را خلق کرده تا با کرامت و بزرگوارانه زندگی کند و انسان را خوار و ذلیل نمی پسندد خاطر نشان کرد: ظلم، تعدی، کوته‌بینی و رواداشتن تبعیض های مختلف از مهمترین موانعی هستند که بر سر راه رسیدن انسان به اوج عظمت و کمال قرار دارند و خداوند راه رسیدن به کمال را برای انسان جز از طریق علم و تسلط بر عالم به واسطه علم قرار نداده است.



رئیس جمهور ادامه داد: انسان عالم با انسان غیرعالم تفاوت خیلی زیادی دارد و بین کسانی که با تجهیزات پیشرفته زندگی می کنند با کسانی که در زندگی خود از این تجهیزات محروم هستند فاصله زیادی وجود دارد و برای تفهیم بهتر این مساله، خوب است مقایسه ای بین زندگی خودمان و فرزندانمان انجام دهیم تا ببینیم که دنیای آنها چه نسبتی با دنیای روزگار کودکی ما دارد.



احمدی نژاد بالاترین هدیه یک انسان به انسانهای دیگر و ارزشمندترین اثر ماندگار هر انسانی در عالم را علم عنوان کرد که می تواند در مسیر زندگی انسانها تحول واقعی ایجاد کند.