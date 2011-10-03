به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستانی با تم "امیدواری" و در موضوع تکریم خانواده ایرانی ـ اسلامی و اصالت اجتماعی به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی ساخته می شود.

هنرمندانی چون "مهتاب کرکوندی"، "ساناز نظری"، "سجاد افشاریان" و "هوتن شکیبا" بازیگران اصلی این فیلم داستانی را تشکیل می دهند.

دیگر عوامل « منظر پریده رنگ تپه ها» عبارتند از نویسنده: سید وحید حسینی نامی و مهدیه فاطری، مشاور فیلمنامه: سجاد افشاریان، مدیر تصویربرداری:سعید محمدپناه، طراح صحنه و لباس:سید نوید حسینی نامی، صدابردار:هادی سلیمان زاده.

خلاصه داستان «منظر پریده رنگ تپه ها» تلاش یک زن برای بدست آوردن هویت و انسجام بخشی به خانواده است که در نهایت منجر به تجمیع اعضای خانواده در زیر یک سقف می شود، روایت می کند.

تصویربرداری از «منظر پریده رنگ تپه ها» در فرمت HDو طی چهار روز در سطح شهر تبریز و جاده های اطراف این شهر ادامه خواهد یافت.

حسینی‌نامی، متولد ۱۳۶۴ تبریز بوده، تحصیلات آکادمی خود را در تهران به پایان رسانده و چهار دوره داوری در جشنواره فیلم دانش آموزی و جشنواره فیلم کودک و نوجوان در کارنامه وی مشهود است.

وی ساخت 15 فیلم کوتاه و مستند اعم از آستان، شکارگاه، راه رفتن روی ریل ها، میلیمتر ، رکورد و کامیکازه را در کارنامه هنری خود دارد.

