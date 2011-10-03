آغاز جشنواره هفته فرهنگی گیلان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که تا 15 مهر ماه جاری ادامه دارد بیش از 70 منطقه گردشگری گیلان برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی معرفی خواهد شد.

جشنواره هفته فرهنگی گیلان در مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد تهران برگزار می شود و علاقمندان می توانند از امروز تا 15 مهرماه همه روزه از ساعت 10 تا 22 از آن دیدن کنند.

استاندار گیلان امروز در مراسم افتتاح این جشنواره این منطقه را به لحاظ برخورداری از ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری جزء استان های ممتاز کشور عنوان کرد.

مهدی سعادتی افزود: گیلان ظرفیت گردشگری بیش از 75 کشور دنیا را دارد و می تواند زمینه مناسب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به 22 میلیون مسافری که تابستان امسال از گیلان دیدن کردند، رضایتمندی مسافران را نشانه توانمندی بالای استان در صنعت گردشگری ذکر کرد.

در این جشنواره صنایع دستی استان شامل فرش های دستبافت، حصیربافی، قلاب دوزی، نمدمالی، چادرشب، لباس های محلی و همینطور نان، شیرینی وحتی غذاهای محلی در معرض دید و استفاده علاقمندان گذاشته شده است.

اجرای موسیقی زنده، نمایش های آئینی، لافندبازی و کشتی گیله مردی از جمله برنامه های متنوعی است که در حاشیه این جشنواره شش روزه اجرا می شود.