مجتمع آبرسانی روستایی سیدال نهبندان افتتاح می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بسکابادی در بازدید از مجتمع آبرسانی برک ـ سیدال نهبندان اظهار داشت: عملیات اجرای این طرح از آبان ‌ماه سال گذشته آغاز و در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 90 درصدی است و با ادامه عملیات اجرایی تا دهه فجر این طرح قابل بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه برای این طرح اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 490 میلیون ریال هزینه می‌ شود، تصریح کرد: این اعتبارات از محل طرح توسعه نهبندان تامین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی افزود: از محل اجرای این پروژه تعداد 400 خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم برخوردار می‌شوند.

بسکابادی ادامه داد: تا کنون برای اجرای این پروژه 22 کیلومتر لوله‌ گذاری در انتقال آب، احداث سه چاهک، ایجاد 26 حوضچه، اتاقک برق، احداث سه منبع ذخیره آب و 12 کیلومتر جاده دسترسی انجام شده است.

وی مهم ‌ترین طرح ‌های در دست اقدام شهرستان نهبندان را مجتمع آبرسانی سمک ـ تیغدر، اصلاح و بازسازی خطوط فرعی و اصلی انتقال آب برای جلوگیری از هدر رفت آب و آبرسانی سیار به روستاها عنوان کرد.