به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز دوشنبه 11مهرماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:
تکذیبیه دفتر خاتمی برای سهام وی در بانک سامان
خبرگزاری ایلنا نوشت: در پی طرح ادعایی از سوی برخی رسانهها مبنی بر سهامدار بودن رئیسجمهور سابق کشورمان در بانک سامان و سپس انتشار اخباری بر اساس این ادعا در رابطه با اختلاس بیسابقه اخیر، دفتر سیدمحمدخاتمی این ادعا را پوچ و بیاساس خواند و بر پیگیری دقیق و سریع اختلاس اخیر تاکید کرد. درمتن تکذیبیه آمده است:ایشان در هیچ شرکت و موسسه مالی و بانکی از جمله بانک سامان دارای هیچ سهمی نبوده و نیست.
در برخی استانها نامزدهای انتخاباتی جبهه پایداری با جریان انحرافی مشترک است
سیدجلال یحییزاده عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید براینکه برخی خودسریها و تندرویها در بدنه اصولگرایی زمینه را برای عرض اندام جریان انحرافی فراهم ساخته است، به سایت خبری فردا گفت: برخی شواهد موجود است که در برخی استانها و شهرها نامزدهای انتخاباتی این جریان تندرو با جریان انحرافی مشترک است.
وزارت اطلاعات در خصوص خاوری کوتاهی جدی کرده است
عباس سلیمی نمین رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران و پزوهشگر مسایل سیاسی در گفتگو با سایت خبری جهان گفت: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ماندن در قدرت هر حرف و دستوری را می پذیرند و شایسته تصدی این مراکز حساس نیستند. وی در ادامه تاکید دارد که در حال حاضر برخی مدیران بله قربانگو سر کار هستند و یکی از دلایل اختلاس با این حجم زیاد در بانک صادرات، نداشتن تجربه حتی یک روز کاری جهرمی در سیستم بانکی است . همچنین سلیمی نمین افزود: وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی، که تابعیت کانادایی دارد، کوتاهی داشته است.
حسرت شبکه چهار از رفتن هنرپیشه ضد انقلاب
جهان نیوز در خبر دیگری نوشت: شنبه شب شبکه چهار سیما در برنامه ای تحت عنوان "مجله تئاتر" اقدام به پخش گزارش مربوط به یکی از مراسم های تئاتر کرد که انتخاب و پخش یکی از صحنه های این مراسم که حسرت یکی از بازیگران سینمای ایران از حضور نداشتن "پرویز صیاد" در ایران را در برداشت قابل تامل بود."پرویزصیاد" هنرپیشه فاسد قبل انقلاب بود که با نام "صمد" شناخته می شود وی بعد از فرار از ایران به منظور عقده گشایی از انقلاب ایران به تولید فیلمی موهن بر علیه حضرت امام (ره) و انقلاب پرداخت تا مورد حمایت شبکه های ضد انقلابی قرار گیرد.
هشدار به رییس قوه قضاییه برای مقابله با تهدید روزنامه ایران
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰با تاکید بر اینکه تهدید به انتشار سند علیه مقامات و مسوولان کشوری توسط روزنامه ایران را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و از ایشان درخواست برخورد جدی کرده است به سایت خبری فرارو گفت : در جلسه ای خدمت ریاست محترم قوه قضاییه عرض کردم «حضرت آیت الله جلوی انتشار اسنادی که روزنامه ایران تهدید به انتشار آن کرده است را بگیرید که ولله مملکت به هم میریزد و آثار و تبعات بدی بجا خواهد گذاشت» که ایشان آن روز اعلام کردند که آنها جرات نمیکنند سندی را منتشر کنند. وی در ادامه افزود: حال امروز آنها جرات و جسارت کردهاند و یکی از اسنادی که در اختیار دارند را انتشار دادهاند، پس اکنون قوه قضاییه پیش از آنکه رویه سندسازی و پرونده سازیهای این جریان ادامه یابد وارد عمل شود و با سرمنشا آنکه به اطلاع آیت الله لاریجانی رساندم برخورد کند.
تفسیر قران احمد منتظری در رادیو فردا!
سایت خبری صراط نوشت : احمد منتظری فرزند مرحوم منتظری با شرکت در یکی از برنامه های رادیو فردا با ارائه تفسیری از قران در رادیوی وابسته به سازمان سیا، در پاسخ به سوالی در خصوص حکم ارتداد گفت:ما تابع قرآنیم و قرآن صریحا میگوید که اگر کسی از دین خارج شود اعمال او تباه است و جزای او جهنم است. وی در ادامه افزود: قرآن به اینکه باید او را کشت، هیچ اشارهای ندارد و بنابراین نمیشود روایتی بیاید بر ضد قرآن حکم کند و روایت صریح داریم که هر روایتی برضد قرآن بود آن را کنار بگذارید و دور بیاندازید.
رویانیان از پرسپولیس میرود!
سایت خبری قانون نوشت: گفته میشود صحبتهایی با حبیب کاشانی برای بازگشت به پرسپولیس صورت گرفته است اما او به هیچعنوان زیربار نرفته و این موضوع را نپذیرفته و بازگشت به شرایط گذشته را برای خود مناسب ندیده است. البته در این بین اتفاق دیگری هم رخ داد و آن هم خبری بود که از سوی قائم مقام باشگاه مبنی بر احتمال حضور دو عضو جدید در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مطرح شد. در حال حاضر مشخص نیست این دو نفر چه کسانی هستند اما گفته میشود با آمدن این دو نفر پروژه کنار گذاشتن رویانیان کلید خواهد خورد. بدین ترتیب اگر رویانیان در سازمان مدیریت حمل و نقل سوخت، ماندنی شود این احتمال وجود دارد که دوباره شاهد تغییراتی در عرصه مدیریتی پرسپولیس و رفتن رویانیان از این باشگاه باشیم.
بقائی:مگر من وکیل مشائی هستم
حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرگزاری فارس،در پاسخ به سؤالی درباره همراهی همسر و فرزندش در سفر رئیس جمهور و هیات همراه به آمریکا با تکذیب این موضوع گفت که برخیرسانهها شایعهای درست کردند که بنده با پسر و همسرم به سفر نیویورک رفتهام که البته این خبر از اساس کذب بوده و صحت ندارد . وی در پاسخ به این سئوال که بالاخره رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه های احمدی نژاد در نیویورک حضور داشت یا خیر؟ پاسخ این سئوال را به مشایی واگذار کرد و گفت: مگر من وکیل مشایی هستم؟
رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پایان گفتگوی خود در واکنش به این سئوال که اخیرا رئیس دیوان عدالت اداری شما را متهم به استفاده از بند "پ" در پروندهتان کرده است، توضیح داد: هر جای قانون دیوان عدالت اداری را که گشتیم، چیزی به نام بند (پ) پیدا نکردیم بنابراین ایشان توضیح دهند منظورشان از بند (پ) چیست تا من بررسی کرده و پاسخ آن را بدهم چراکه ایشان طوری صحبت کردهاند که ما واقعاً فکر کردیم بند (پ) یک ماده قانونی است.
آنقدر بگردید تا "بند پ" را پیدا کنید
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره اظهارات حمید بقایی که گفته بود هرچه گشتیم چیزی به عنوان بند "پ" در قانون دیوان عدالت اداری پیدا نکردیم، اظهار داشت: حالا حالاها باید بگردید تا بند "پ" را پیدا کنید. وی با بیان اینکه پرونده بقائی در حال رسیدگی است گفت: در آینده نزدیک و ظرف مدت کوتاهی نتیجه اعلام خواهد شد.
وزیر راست می گوید ؛ خیلی ها سر کار رفته اند!
سایت خبری عصر ایران با اشاره به آمار وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه در ششماهه اول امسال یک میلیون اشتغالزایی داشتهایم نوشت :بد نیست وزارت کار سایتی راهاندازی کند و مشخصات و نشانی محل کار شاغلان جدید را به همراه شماره بیمه آنها در آن منتشر نماید. بالاخره این یک میلیون نفر که مانند اجنه نامرئی نیستند و روی همین زمین و جایی در همین مملکت کار می کنند.
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