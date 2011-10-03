به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم اردکان در مجلس در این مراسم اظهار داشت: یکی از عوامل اجرای این پروژه ها پیگیری های مستمر مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد است موجب اجرای بسیاری از پروژه ها شده است.

محمدرضا تابش افزود: این پروژه دومین تصفیه خانه فاضلاب استان یزد است که عملیات کلنگ زنی آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: سند چشم انداز 20 ساله که به درایت مقام معظم رهبری و هیئت دولت کارکرد آن تدوین شد، طرحی بسیار خوب و گامی موثر در اجرای پروژه های عمرانی کشور است.

تابش بیان داشت: تاکنون برای اجرای این پروژه در اردکان 3.5 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده و 15 میلیارد ریال نیز مورد نیاز است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین از تشکیل جلسه با صاحبان صنایع شهرستان برای پیش خرید حق انشعاب فاضلاب شهری اردکان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: از این طریق ضمن تأمین مالی اجرای این پروژه عظیم، آب مورد نیاز صنایع نیز از پساب فاضلاب تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: استان یزد کمترین میزان بارندگی در کشور را دارد و شهر اردکان نیز در استان کمترین میزان منابع آبی را به خود اختصاص داده است.

علی اسلامی افزود: مردم استان باید برای کاهش معضلات کم آبی در این استان، مصرف صحیح و صرفه‌ جویی در مصرف آب را مدنظر قرار دهند.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هم اکنون 60 کیلومتر از 345 کیلومتر شبکه لوله گذاری فاضلاب در شهر اردکان اجرا شده که به دلیل عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب تاکنون انشعابات آنها نصب نشده است.

وی عنوان کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر اردکان در سه مدول با ظرفیت هر مدول 10 هزار متر مکعب اجرا می شود و جمعیتی افزون بر 77 هزار نفر را زیرپوشش قرار خواهد داد.