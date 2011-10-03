به گزارش خبرنگار مهر، سزدهمین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سراسر کشور بعد از شش روز برگزاری به میزبانی اداره کل بنیاد مسکن استان قم سرانجام امروز تیم‌های برتر خود را شناخت.



14 تیم مدعی از استان های مختلف کشور در این دوره از مسابقات حضور یافته بودند که دیدارهای مرحله گروهی در چهار گروه سه و چهار تیمی برگزار شد و بعد از یک مرحله برگزاری بازی‌ها به صورت حذفی، مرحله نیمه نهایی نیز با معرفی قم و کهگیلویه و بویر احمد به عنوان تیم‌های بازی رده بندی این دوره از مسابقات همراه شد.



فوتسالیست‌ها تیم بنیاد مسکن استان قم که یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی سیزدهمین دوره رقابت‌های فوتسال بنیاد مسکن سراسر کشور محسوب می‌شدند، بعد از اینکه تا مرحله نیمه نهایی با اقتدار پیش آمدند، در این مرحله با اتفاقاتی که در جریان دیدار با خوزستان رخ داد، نتیجه را واگذار کرده و برای کسب مقام سوم به دیدار رده بندی راه یافتند.



مسابقه رده بندی این دوره از رقابت‌ها بین تیم های فوتسال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم و کهگیلویه و بویر احمد ساعتی قبل در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد که پیروز این مسابقه تیم بنیاد مسکن قم بود.



دو تیم در حضور تماشاگران پر تعداد سالن شهید حیدریان قم بازی بسیار زیبا و پر گلی را به نمایش گذاشتند که پیروز نیمه نخست تیم کهگیلویه و بویر احمد بود اما در نهایت این تیم فوتسال بنیاد مسکن قم بود که با نتیجه جالب توجه شش بر دو به پیروزی رسید و در جایگاه سوم این دوره قرار گرفت.



در نیمه نخست این مسابقه بازیکنان تیم فوتسال بنیاد مسکن کهگیلویه و بویر احمد بودند که تیم قم را در غیاب عارف زبیدی و محسن یزدی دو بازیکن سرشناس خود با نتیجه دو بر یک شکست دادند، زننده تنها گل تیم قم در نیمه نخست احمد جدی بود.



اما در نیمه دوم ورق برگشت و بازی کاملا در کنترل تیم فوتسال بنیاد مسکن قم بود و طی آن سه گل دیگر از احمد جدی، یک گل از جواد جدی و یک گل نیز از ولی رحمانی سبب شد تا تیم قم به پنج گل دیگر دست یافته و با وجود دریافت یک گل، این دیدار را با حساب شش بر دو به سود خود خاتمه دهد.



تیم فوتسال بنیاد مسکن استان قم در این رقابت‌ها با ترکیب سعید آشتیانی، رسول خلج، حمید آشتیانی، جواد جدی، احمد جدی، عارف زبیدی، محسن یزدی، ناصر اطمینان، میثم اینانلو و مرتضی خاوری به مربیگری هادی رنجبر به مقام سوم دست یافت، در شرایطی که این تیم سال گذشته موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شده بود.

