به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیریان دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در اولین نشست خبری شورای مرکزی جدید این تشکل با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی پیوند حوزه و دانشگاه بود گفت: هنگامی که این پیوند صورت گرفت روند شکل گیری انقلاب اسلامی تسریع شد.

وی با بیان اینکه هر جا نقطه عطفی در کشورمان بوده نقش دانشجویان برجسته و ممتاز بوده است افزود: یکی از جریان های اصیل که نوک پیکان این تحول بوده دفتر تحکیم وحدت است.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: در دوره ای جریان انحرافی به نام طیف علامه در دفتر تحکیم وحدت شکل گرفته که هیچ ریشه و هویتی نداشت و به دلیل اتکای این تشکل به هویت اصیل و شناخته شده انقلاب آن انحراف ها به سرعت برطرف شد.

امیریان ادامه داد: امروز دفتر تحکیم وحدت بعد از حذف آن جریان انحرافی و غیر تحکیم وحدتی نقش فعالی در همه حوزه ها دارد اگر چه معتقدیم با ایده آل ها فاصله بسیاری داریم.

وی به بیانیه اخیر طیف ضد انقلاب علامه دفتر تحکیم وحدت اشاره کرد و افزود: اخیرا جریان اپوزیسیون و استحاله خارجی تلاش کرد از عنوان دفتر تحکیم وحدت استفاده کند و بیانیه ای ننگین صادر کرد که ما این عمل را شدیدا محکوم می کنیم و معتقدیم این طیف به دلیل قجطی سوژه در حال انجام اقدامات مذبوحانه و سخیف است.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در ادامه به برخی آفت های جنبش دانشجویی اشاره کرد و افزود: ورود به دایره اصحاب قدرت و احتمال سواستفاده احتمالی از جنبش دانشجویی از مهمترین آفت های دانشجویان است. چرا که اگر به جریان قدرت ورود پیدا کنند از آرمانها فاصله خواهند گرفت.

وی افزود: معتقدیم نمی توان هم به قدرت وابسته بود و هم مطالبه گر و آرمانخواه باقی ماند. برخورد سلبی با مسائل سیاسی از دیگر آفت های جنبش دانشجویی است. باید با پیروی آگاهانه از منویات رهبر معظم انقلاب هوشیار و بیدار با مسائل موجود در جامعه به صورت ایجابی برخورد کنیم.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه از مسئولین انتظار داریم برخورد عنادگونه با انتقادات جنبش دانشجویی نداشته باشند گفت: این انتقادات حتی اگر منصفانه نباشد قطعا دلسوزانه است لذا انتظار داریم آستانه تحمل مسئولان در برابر انتقادات دانشجویی بالا برود. نمونه تحمل پذیری و روی گشاده در برخورد با دانشجویان همواره در دیدارهای ماه رمضان رهبر معظم انقلاب با جنبش دانشجویی قابل مشاهده است.

امیریان با بیان اینکه یکی از مهمترین نگرانی ما نسبت به فضای سیاسی ، نبود نگاه اسلامی جریانها به سیاست است گفت: امروز نوعی نگاه قدرت محورانه به فعالیت های سیاسی در کشورمان مشاهده می شود که هیچ توجیهی ندارد و جریانهای سیاسی باید الان فاصله بگیرند. یکی از دلایل عدم رعایت اخلال و تقوای سیاسی نوع نگاه به فعالیت های سیاسی در کشورمان است لذا انتظار داریم احزاب در جهت فضای آرام و بی التهاب در استانه انتخابات تلاش کنیم.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در ادامه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در چند ماه آینده اشاره کرد و افزود: معتقدیم انتخابات مجلس نباید دغدغه ذهنی سیاستمداران کشورمان شود. امروز رگه هایی از ملتهب شدن فضا را می بینیم که به هیچ وجه مورد رضایت رهبر معظم انقلاب و مردم نیست. البته سیاستمداران باید مواضع شفافی در آستانه انتخابات داشته باشند.

امیریان ادامه داد: مرزبندی بسیار صریح با جریانهای انحرافی و فتنه مهمترین اصل برای ورود به انتخابات مجلس است و دفتر تحکیم وحدت در انتخابات آینده از هیچ جریان و حزب خاصی حمایت نخواهد کرد و تنها شاخص ها و معیارها را تبیین می کند.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت به تخلف بزرگ اخیر اقتصادی در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود انتظار داریم نهادهای نظارتی و اطلاعاتی ، اطلاعات در خصوص این تخلف را به جنبش دانشجویی ارائه دهند.

وی تاکید کرد: فصل مشترک همه طیف های منحرف اصلاح طلب و اصولگرا سواستفاده های اقتصادی است لذا معتقدیم باید زیرساخت های معیوب اقتصادی اصلاح شود.

امیریان همچنین با انتقاد از رسانه ملی به دلیل عدم پوشش برنامه های اتحادیه های دانشجویی گفت: هنگامی که غربی ها با تمام وجوداز یک تشکل دانشجویی که هیچ هویتی ندارد، استفاده می کند چرا رسانه ملی مواضع انقلابی دانشجویان کشورمان را پوشش نمی دهد؟

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: صدا و سیما باید از ظرفیت عظیم جنبش دانشجویی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کند. در حال حاضر از 200 ساعت پخش برنامه های صدا و سیما نیم ساعت هم به جنبش دانشجویی تعلق ندارد.