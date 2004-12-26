تعامل مجلس و وزارت علوم در تعيين بودجه آموزش و تحقيقات در لايحه بودجه سال آينده

دكتر جعفر توفيقي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: با توجه به حساسيتي كه مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دانشگاه ها و پژوهكشده هاي مختلف در رشد توسعه علمي كشور دارند، مجلس شوراي اسلامي نيز در حمايت خود از توسعه علمي كشور تكاليف سنگيني را براي اعتبارات اين بخش در نظر گرفته و پيش بيني كرده است.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان ساخت: با توجه به اهميت توسعه علمي در برنامه چهارم توسعه و توجه به توليد مبتني بر دانايي در اين برنامه، همه در تلاش هستند تا از سال اول برنامه چهارم توسعه اعتبارات توسعه علمي همانگونه كه در برنامه چهارم توسعه ديده شده است، در اختيار بخش هاي آموزشي و پژوهشي كشور قرار گيرد.